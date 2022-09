Miles de personas hacen cola para el concierto de C. Tangana

Miles de personas forman la cola para entrar en el Navarra Arena y disfrutar con el concierto de C. Tangana, que está previsto para las 21 horas. Las puertas se han abierto a las 19:30, como estaba previsto para las localidades de pista, pero media hora después no habían abierto para el público de grada.

En la entrada para pista del Navarra Arena Inge Antón e Inés Agüero, ambas de 18 años esperan junto con sus amigas a que de comienzo el concierto de C. Tangana. Todavía faltan casi dos horas, pero Agüero lleva desde las ocho y media de la mañana esperando en el mismo sitio para escuchar al cantante. Son las primeras de la fila. "Tenemos unas amigas que fueron al concierto de Bilbao, nos contaron que había mucha fila, que la puesta en escena del espectáculo estaba muy bien y que no podíamos arriesgarnos a no estar en la primera fila. Me intentaban convencer de ir más tarde, pero teníamos que vivirlo de la mejor manera posible y lo más cerca de C. Tangana", explica Inés Agüero. A pesar de llevar más de 10 horas, lo cierto es que la espera ha sido amable. "Me lo esperaba peor, pero el tiempo ha estado súper bien: no hacía ni mucho calor ni ha llovido", dice Inge Antón, quien llegó un poco más tarde que que resto de sus amigas.

Al igual que ellas miles de personas hacen cola para el concierto del artista C. Tangana esta noche a las nueve en el Navarra Arena. Una cola que se va alargando conforme se acorta el tiempo para entrar y que ya llega pasado el estadio de El Sadar. En ella, también se encuentra Chantal Iriarte, quien tiene a su lado un cartel que reza "¿La tortilla con o sin cebolla? Te queremos, Pucho ". "Estábamos buscando un cartel que fuera corto y gracioso y dijimos lo de la tortilla. A ver si nos dice una respuesta", comenta esta joven de 17 años.

Muchas de las personas han decidido traer sus propias sillas para amenizar la espera. Este es el caso de Simón Garitano y Lidia Romero, ambos de 30 años Ella ha sido la artífice de esta idea y han aparecido el coche justo detrás del edifico para dejar el coche. "Para estar dos horas en el suelo, hemos preferido estar sentados y hemos traído unas sillicas", dice Lidia Romero.