El libro que recorre la evolución de la presencia y el liderazgo de las mujeres en distintos sectores de actividad en España

Esta tarde se presenta en el Museo Lázaro Galdiano el libro 'Las mujeres en distintos sectores de la actividad en España. Evolución y liderazgo'. La obra está promovida por 'We Are We Add' y publicada por la Editorial EUNSA de la Universidad de Navarra, dentro de la colección 'Astrolabio Mujeres', que coordina REDWINN del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) del centro académico. El prólogo ha corrido a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El libro recoge la evolución de igualdad en el ámbito laboral durante las últimas décadas. En él se exponen numerosos avances producidos que han permitido una mayor presencia y visibilidad de la mujer en la vida pública y privada. Además, y para poder garantizar la sostenibilidad de este proceso de cambio en cuanto a la posición activa de las mujeres en la sociedad, señala la importancia de garantizar una formación y concienciación mediante iniciativas que promuevan el cambio cultural, eliminando barreras y estereotipos de género.

También plasma reflexiones escritas por mujeres, expertas en diferentes sectores, sobre la evolución, desarrollo y estado actual del papel de la mujer en España en diversos ámbitos como el empresarial, académico, social, familiar y político.

Este libro recoge la evolución de la presencia de las mujeres en diferentes sectores de actividad laboral desde una visión interdisciplinar y con base en informes, artículos de divulgación científica y buenas prácticas, dado que el análisis de la igualdad en el ámbito laboral debe abordarse desde los datos. Estos permiten medir y visibilizar los retos a los que nos enfrentamos en esta y otras materias.

Cabe destacar que todos los ingresos derivados de la publicación para las autoras se destinarán a diversas ONG que apoyen la inserción laboral de mujeres.

Mujeres en comités de dirección y consejos de administración

El libro está coordinado por Silvia Carrascal y Laura Fernández Castro, integrantes de 'We Are We Add'. Por su parte, Mª Cruz Díaz de Terán, coordinadora de REDWINN del ICS, dirige la colección de EUNSA en la que se enmarca la obra.

