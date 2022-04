Uxue Alberdi: “El bertsolarismo ha sido para muchas mujeres nuestro despertar feminista”

'Reverso' es un ejercicio de análisis y empoderamiento feminista colectivo. Porque no trata sobre el bertsolarismo, si no que explora desde él aquellos mecanismos que limitan la voz pública de las mujeres en general y de las de ese colectivo en particular. Apoyándose en un marco teórico y tras las entrevistas a quince compañeras bertsolaris, la autora de Reverso, la escritora y bertsolari guipuzcoana Uxue Alberdi, identifica y desarrolla veintidós patrones que operan en el sometimiento de la voz pública de las mujeres, de sus cuerpos y sus palabras, y revela las alianzas estratégicas de las mujeres que, colectivamente, se abren paso en un mundo pensado, diseñado y dominado por hombres. Una disciplina de improvisación oral la del bertsolarismo que requiere una rima, una métrica, una melodía, y que a partir de ahí “es una vía de comunicación y quienes la practiquen, porque se basa en el diálogo cantado de dos o más personas, pueden hacer con su cuerpo, con su voz y con su mente lo que les apetezca, lo que puedan, lo que su realidad les permita imaginarse, decir, cantar”, apunta Alberdi en esta entrevista. 'Reverso' es la traducción al castellano de 'Kontrako eztarritik', Premio Euskadi de Ensayo 2020, que ha publicado Reikiavik Ediciones, cuyo prólogo firma la periodista bilbaína June Fernández y la traducción, la pamplonesa Miren Iriarte.

Afirma Alberdi que llevan más de diez años trabajando el feminismo dentro del bertsolarismo y que en este tiempo “ha cambiado mucho el discurso de las mujeres, pero también de los hombres”. Cree que el libro habrá hecho que algunos se hayan revisado más profundamente, que habrá quienes hayan podido regular el discurso y hacer uno políticamente correcto pero sin cambiar demasiado su posición de privilegio, que habrá quien se haya enfadado... Lo cree, ya que han sentido el silencio alrededor de ellas. Todo lo contrario a como se expresan las mujeres en el libro, del mismo modo que si lo hicieran en cualquier ámbito de la esfera pública: “Para reivindicar su sitio, para hacer valer su voz en la esfera pública, las mujeres tienen que desnudarse, explicar lo que pasa, matizarlo, contar sus propias vivencias, colocarlas en un marco para que no se lean como meras anécdotas, mientras que quien está al otro lado, quien oprime la voz de las mujeres, se puede resguardar en el silencio”.

La autora quiere destacar lo que las mujeres están avanzando; que han cambiado la temática, las voces posibles, los ambientes; que ha cambiado el público, “más diverso”, y las maneras diferentes de entender el bertsolarismo. “Creemos que, simbólicamente, este ámbito, como la mayoría de los ámbitos públicos, ha sido configurado por hombres y a su medida, y ha sido el movimiento de ‘las hijas’, la articulación feminista, el que ha llevado a repensar y a renombrar el propio ámbito cultural, a cuestionarnos cómo lo entendemos, a quién perjudica esa cosmovisión de la bertsolaritza, la figura del bertsolari, de lo que se supone que es un bertsolari total, de cómo debe comportarse, sobre qué temas debe cantar, qué debe saber, qué valores o comportamientos se le suponen... Mucha gente hemos sabido reajustar la mirada y darnos cuenta de que en cosas que hace quince, veinte años, dábamos por naturales había jerarquías, placer y también dolor”.

Considerado el bertsolarismo desde fuera “como un mundo más machista que otros ámbitos”, se ha asociado al bertsolari, continua Alberdi, con ese hombre robusto de las fotografías antiguas en blanco y negro, con la txapela; con las competiciones y con ambientes “quizá rurales y tradicionales”. Pero esa es una imagen obsoleta, afirma rotunda. “Desde dentro, la bertsolaritza ha sido para muchas de nosotras el lugar para nuestro despertar feminista, para pensar y renombrar nuestra propia experiencia y para crear desde un eje feminista”.

Porque, añade, han debido decir a la gente cercana que tienen los mismos problemas que los demás y a la gente de fuera, que no están hablando de hombres trogloditas, que esto les ocurre con los hombres junto a los que crean y se divierten. “Es lo más interesante y revolucionario del libro: no estamos señalando a otros hombres que no tengan nada que ver con nosotras, sino que estamos barriendo la propia casa, contando en este libro qué nos pasa con los hombres a los que queremos”.

¿AUTORIDAD PARA PENSAR EL MUNDO?

Sostiene Alberdi que 'Reverso' parte del bertsolarismo para hablar de unas jerarquías universales. “Sería una lectura reduccionista e incluso equivocada pensar que esto solo pasa en la bertsolaritza, ya que se da de manera muy similar en el periodismo, el cine, el deporte, la investigación... en todo ámbito público. Hay que desmontar esas imágenes canónicas construidas durante muchos años que nos siguen oprimiendo y condicionando el trabajo diario que hacemos seamos periodistas, bertsolaris, deportistas o investigadoras”.

Recuerda que en su discurso al otorgarle el Premio Euskadi de Literatura expuso que muchas veces la violencia que nos oprime nos obliga a pensar sobre ella, pero que pensar sobre esa violencia no nos permite pensar el mundo. “Mientras estamos haciendo este libro, dando charlas, reuniéndonos, creando ámbitos de pensamiento de ejercicio del bertsolarismo de una manera feminista, los hombres se están preocupando sobre la rima, la métrica y están cantando. Tenemos autoridad para hablar sobre feminismo, ¿pero se nos da realmente autoridad para pensar el mundo?”, se pregunta.

Cualquier mujer que ha querido ser tomada en cuenta en el ámbito público, continua Alberdi, política, investigadora, escritora, deportista... “muchas veces ha estado en conflicto con su propio género”. “A la mujer se le supone y se le ha construido para el cuidado, la seducción, para no llamar la atención, para no ser protagonista, no ser líder; para no disfrutar con demasiada intensidad. La moderación la define, y, si quieres destacar o hacer una carrera, estás en continua lucha con la construcción de tu propio género”. Y, sin embargo, “los hombres muy difícilmente se dan cuenta de su propio género porque lo masculino es lo neutro”. “Las mujeres que nos dedicamos a lo público nos hemos preguntado si nos llaman por ser mujer. Hasta nos lo han dicho: ‘necesitamos a una mujer’. Lo nuestro no se considera universal. En literatura, por ejemplo, las emociones, las vivencias de las mujeres, no se consideran representativas de lo universal. Por eso decimos en el libro que la palabra es el hombre y que las mujeres tenemos que llegar a la palabra y demostrar tres veces más que lo que nuestra voz dice vale la pena ser escuchada”.

En el caso de las mujeres bertsolaris, además, lo primero que llevan al escenario es su cuerpo, luego su voz, de modo que sus mensajes se interpretan desde sus cuerpos y sus voces. “Hasta ahora no se había teorizado sobre esto. En todos los ámbitos nos decían que si éramos lo suficientemente buenas, si nuestros trabajos tenían calidad, no había ninguna diferencia por ser mujer. Y de repente, al mirarnos en el espejo, hemos visto que el problema no era la falta de una técnica, de temas o de qué decir, sino que estábamos en conflicto con la lectura que se hacía de nosotras, de nuestra voz, y de nuestro lugar en el mundo y lo que podías o no decir”.

Privilegio, demostrar, merecer y discreción son las palabras que más se repiten a lo largo del libro. “Debo ser discreta, que nadie vea nada más que mi mensaje”, se lee, “algo imposible”, argumenta Alberdi, “porque todos somos leídos desde la plataforma que es nuestro cuerpo”.

Y en todo esto, el oasis desde 2009 con 'Ez da kasualitatea' (No es casualidad), sesiones feministas formadas solo por bertsolaris mujeres. “Hace quince años las mujeres éramos la excepción, una, dos como mucho, de seis bertsolaris, y creamos estas actuaciones feministas para cantar juntas, poder conocernos artísticamente y vernos en nuestras diferencias. Para disfrutar”.

Les han servido además para darse cuenta de que los hombres bertsolaris les dieron la bienvenida, que “se alegraron mucho de que entraran cuerpos y voces nuevas”. “Pero nos ha costado bastante tiempo”, apunta Alberdi, “darnos cuenta de que hemos sido las invitadas a su fiesta. Es decir, la bertsolaritza estaba definida: las maneras de hacer, lo que se podía decir y lo que no. Crear nuestra propia fiesta nos ha ayudado a entender qué ha sido la bertsolaritza para muchos hombres durante muchos años y que es muy diferente cantar desde el miedo, desde tener que demostrar que merecemos estar ahí por ese síndrome de la impostora”. De modo que de la experiencia de crear su terreno, “con público aliado, sin miedo”, han descubierto que son mejores y cantan mejor. “Pensar juntas ayuda mucho, pero es todavía más revolucionario disfrutar juntas”, concluye.

DNI

​Uxue Alberdi Estibaritz (Elgoibar, Guipúzcoa, 1984), escritora y bertsolari, ha firmado dos libros de relatos, 'Aulki bat Elurretan' y 'Euli-giro'; dos novelas, 'Aulki-jokoa' (publicada en español por Alberdania bajo el título El juego de las sillas) y 'Jenisjoplin' (editada en español por Consonni bajo el mismo título), y una crónica literaria, 'Dendaostekoak'. También ha publicado diversas obras de literatura infantil, como Besarkada (Premio Euskadi 2016). Ha traducido al euskera poemas de Alfonsina Storni y dirige varios grupos de lectura. Participa en diferentes proyectos que conjugan bertsolarismo y feminismo como las actuaciones 'Ez da kasualitatea' y la Escuela de Bertsos de Empoderamiento.