Las bibliotecas de Navarra organizan más de cien propuestas con motivo del Día del Libro

Red de Bibliotecas de Navarra propone más de cien actividades diferentes, todas ellas recogidas en la web de Bibliotecas Públicas de Navarra, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, que tendrá lugar el próximo sábado día 23 de abril. "Se trata de una programación cuyo objetivo es fomentar el hábito de la lectura a través de actividades para todos los gustos y edades", explican desde la red.

Teatro, charlas, cuentos, entrega de libros a bebés, exposiciones, recitales, biblioteca en la calle, monólogos, talleres de manualidades, juegos, títeres y un largo etcétera, conforma un programa realizado gracias a colaboraciones de grupos y artistas locales como Iluna Teatro, Adriana Olmedo, Estitxu Arroyo, Pasadas las 4, Colectivo Humo, Izaskun Mujika, Loreto Jordana, y de autores y autoras como Belatz, Galtzagorri Elkartea, Concha Pasamar, Ángel García Larraz, Oihane Andueza o Aritz galarraga entre otros muchos.

ACTIVIDADES DESTACADAS

Entre las actividades programadas por las bibliotecas de la Red, destacan, según comentan los responsables de la iniciativa, “las realizadas por las bibliotecas de Altsasu/Alsasua, Berriozar, Lerín, Pamplona-Txantrea y Valle de Egüés”.

La biblioteca de Altsasu/Alsasua comenzará sus actividades el día 25 de abril con “El hilo invisible. Un juego para descubrir lo que nos hace iguales”. Continuará el día 27 con la presentación del cómic “El Tesoro de Lucio” a cargo de su autor, Belatz. El día 28 tendrá lugar un espectáculo de teatro de marionetas a cargo de Médicus Mundi titulado “Zer gertatzen zaio Tukani?”. Finalizará las actividades en la localidad de la Sakana el día 29 con la presentación del libro infantil Aittune, iluntasunaren beldur naiz a cargo de su autora, Oihane Andueza.

“La biblioteca de Berriozar ofrecerá una interesante actividad”, explican, el día 29 bajo el título “Ipuinekin jolastuko gara? - ¿Jugamos con los cuentos?”. Se trata de un juego dirigido al público infantil en el que tendrán que encontrar y resolver seis adivinanzas relacionadas con cuentos clásicos. Las personas que lo consigan tendrán una sorpresa esperándoles. La actividad se completa con una exposición de cuentos tradicionales y obras de autores clásicos orientadas al público más joven.

La biblioteca de Lerín ha organizado una sesión de cuentos para el viernes 22, en la que niños y niñas después de escuchar las historias podrán reflejar con su propia expresión personal las sugerencias, imágenes y sensaciones que les hayan evocado los cuentos. A demás ese mismo día los niños y niñas que lo deseen podrán llevar un pijama a la biblioteca para participar en la “Pijamada de peluches”. El lunes 25 pasarán a recogerlo y con el peluche se les entregará un libro que ha "elegido" el peluche para que el niño o niña lo lea en casa.

La biblioteca de Lodosa ha organizado para el viernes 22 el espectáculo familiar “Vademecum” a cargo del grupo Cia Zirkozaurre, en el que se verá magia, técnicas circenses de acrobacias y malabares.

Por su parte, la biblioteca de Pamplona-Txantrea inauguró el pasado 11 de abril la exposición “Flores y libros: aire fresco en tiempo extraños”, que estará disponible hasta el 29 de abril. Se trata de una muestra colectiva de las fotografías de libros y plantas que realizaron los lectores y lectoras txantreanas durante el confinamiento de la primavera de 2020. La exposición se enmarca en el proyecto Biblioteca de semillas.

Del 20 al 29 de abril estará disponible la exposición “Cápsulas del tiempo. Objetos encontrados en los libros” de Ana Liyu. Dentro de estos aparecen tesoros olvidados o dejados a propósito por sus lectores o lectoras. La escritora y artista Ana Liyu recogió lo que otras personas olvidaron en los libros de la biblioteca de Txantrea para realizar la muestra.

El 29 de abril la biblioteca del Valle de Egüés desarrollará el taller “Egin zaitez booktuber/ Hazte Booktuber” dirigido a jóvenes de 12 a 30 años. En este taller la escritora Andreo Rowling mostrará herramientas para convertirte en booktuber y, al finalizar, habrá firma de libros.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA

Aunque algunas actividades se han celebrado en días previos y otras se desarrollarán en fechas posteriores, el grueso de la programación se lleva a cabo esta semana, especialmente el sábado 23 de abril, Día del libro.

El acto principal de esa jornada tendrá lugar en Pamplona, el viernes 22 en la Biblioteca de Navarra, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas con la lectura pública de ‘El Quijote’. La actividad, organizada en colaboración con el Ateneo Navarro, contará en su apertura con la presencia de la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola.

Además de la intervención presencial de la consejera de Cultura y Deporte, se editará un vídeo colectivo en el que distintas personalidades de este ámbito participan con la lectura de fragmentos del Quijote en castellano, en euskera y en otros idiomas.

El jueves 28 y 29 de abril, las profesoras Ana Iriarte Goñi y Alicia Villar Lecumberri impartirán sendas charlas en un ciclo titulado “El hilo invisible: de la literatura griega clásica a la actual”. La primera, “Antigona for ever. Entre el teatro ático del S. V a. C. y nuestros días” será el jueves 28 de abril y la segunda, “Los poetas griegos siguen invocando a las Musas”, el viernes 29. Ambas tendrán lugar a las 19:00 horas en la Sala de Planta 1.

Desde el viernes 22 hasta el 30 de junio, en la planta 2 de la biblioteca, tendrá lugar la exposición ‘¡Sorpréndete! Harritu zaitez!’. La muestra dará a conocer curiosidades sobre algunas de las obras que integran el fondo de la Biblioteca de Navarra; desde la enciclopedia más antigua de la biblioteca o el primer impreso conocido con palabras en euskera, hasta libros prohibidos o censurados por la Inquisición, ejemplares de sátira política, encuadernaciones artísticas, libros con dedicatorias del autor y libros con ex-libris, y otras curiosidades, como libros en formatos inusuales, libros escatológicos, etc.