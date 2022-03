El restaurante Koku se ubica en la calle del Monasterio de Urdax, 34, trasera, Pamplona. Su lema principal es: “Descubra la auténtica experiencia asiática en Pamplona”. Promete ser un templo donde disfrutar “con todos los sentidos de una experiencia inmersiva en la gastronomía asiática”. Una comida que será similar a un viaje a través de los platos y sus sabores.

El nombre del restaurante, Koku, viene de una antigua unidad de volumen usada en Japón. Se definió como la cantidad necesaria de arroz para alimentar a una persona durante un año. La filosofía del restaurante es clara, “Recetas tradicionales orientales con los mejores ingredientes de aquí”.

Entre los platos que ofrecen en su carta se encuentra el Tataki de atún de almadraba en plancha con salsa teriyaki, Gyoza al estilo del chef, Maki de foie fresco caramelizado, cangrejo real y aguacate, Maki de vieira, cangrejo real y aguacate o Ceviche de lubina salvaje. El teléfono para reservar es el 948 18 58 36. Para recoger en el local es necesario contar con cita previa. El horario es de martes a domingos de 13:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas

En el restaurante Pattaya son especialistas en comida tailandesa y japonesa. Se encuentra junto al parque de Yamaguchi, en el paseo García el de Nájera, 13. Un ejemplo de sus platos típicos son el Sushi Moriawase, “surtido variado de sushi. Este es un plato ideal para quienes no hayan tenido mucho contacto con la comida japonesa, lo mejor es iniciarse con un Sushi Moriawase, que incluye distintos tipos de sushi y makis. Y a partir de ahí tenéis que ir probando los más sofisticados”. señalan en su página web.

Otro plato es la lubina al vapor con cebolleta y soja suave o el pollo salteado con verduras y curry amarillo. “Una receta de pollo con curry amarillo estilo tailandés ó Kang kari kai. En ‪Tailandia‬ podemos comer muchos tipos diferentes de curry, rojo, verde y el curry amarillo, que es el menos picante de todos y se puede preparar con todo tipo de carnes, pescados y mariscos”, afirman en su página web.

El menú del día cuesta 12,95 euros por persona, y tiene a elegir entre primeros, segundos y postre. Tienen opción de comida para llevar. El horario es de lunes a domingo de 12 a 16 horas y de 20 a 24 horas. Los horarios pueden variar según temporada, por eso conviene preguntar primero vía mail. Para reservas y más información en el teléfono 948 10 94 22 o en xiaoqingdong81@gmail.com.

El restaurantese encuentra en. Elde apertura es de lunes a domingo dehoras y dehoras. El precio delBuffet Sakura es de lunes a viernes (medio día) y no festivo. De lunes a viernes, por la noche (ni festivo ni vísperas de festivo) es de. Desde el viernes a la noche hasta el domingo, festivos y vísperas de. Niños hasta 1,20 metrosy niños de. Hay opción de pide sin límite al medio día del 1 al 150 y a las noches y días festivos del 1 a 200. En el menú no entra ni la bebida ni el postre. Es mínimo una bebida por persona y se penaliza con tres euros cada plato no consumido. El menú es válido solo en el local, no se puede compartir ni sacar del establecimiento.