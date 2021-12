India Martínez: "Mis canciones tienen mucho de mí, tienen que llevar esa parte de verdad"

Ha vivido el flamenco desde que era una niña. Era la música que cantaba en su casa, la que animaba las reuniones familiares y le abrió las puertas para participar en distintos festivales cuando era una adolescente. Pero el flamenco es algo más para Jessica Martínez Fernández (Córdoba, 1985), conocida como India Martínez. Es un sentimiento, unas raíces a las que nunca renuncia y que le ha ayudado a entender otras músicas y apostar por el mestizaje en su carrera artística. Así lo muestra en los ocho discos que ha publicado hasta el momento y que le han convertido en una de las figuras referentes que atesora discos de platino y conciertos en medio mundo. El coronavirus impidió que India Martínez pudiera actuar el pasado mes de agosto en el Flamenco On Fire. Tuvo que suspender la gira, pero la cantante ha recuperado la gira y recalará este miércoles en el Navarra Arena (21.30 horas, 30a 42€) con Palmeras, espectáculo que supone una reivindicación de sus raíces y un recuerdo de esa niña del barrio de Las Palmeras de Córdoba que soñaba con ser cantante, en el que también recordará algunos de sus grandes éxitos. Era la música que cantaba en su casa, la que animaba las reuniones familiares y le abrió las puertas para participar en distintos festivales cuando era una adolescente. Pero el flamenco es algo más para Jessica Martínez Fernández (Córdoba, 1985), conocida como. Es un sentimiento, unas raíces a las que nunca renuncia y que le ha ayudado a entender otras músicas y apostar por el mestizaje en su carrera artística. Así lo muestra en losy que le han convertido en una de las figuras referentes que atesora discos de platino y conciertos en medio mundo. El coronavirus impidió que India Martínez pudiera actuar el pasado mes de agosto en el Flamenco On Fire. Tuvo que suspender la gira, pero la cantante ha recuperado la gira y(21.30 horas, 30a 42€) con, espectáculo que supone una reivindicación de sus raíces y un recuerdo de esa niña del barrio de Las Palmeras de Córdoba que soñaba con ser cantante, en el que también recordará algunos de sus grandes éxitos.

Iba a actuar en agosto en el marco del Flamenco On Fire. Hacerlo cuatro meses después, ¿ha supuesto algún cambio en el concierto de este miércoles?

El formato es el mismo, aunque incluiré algunos números nuevos, voy a rescatar algunos temas míos más aflamencados. Va a ser una radiografía de mi música, son canciones imprescindibles en mi vida. creo que la ocasión lo merece pues he podido recuperar los conciertos y lo estoy viviendo de manera intensa. Va a ser una de las giras más inolvidables de mi carrera.

Su voz tiene tintes flamencos, pero su música evoca otros estilos. ¿Por qué apuesta por el mestizaje musical?

En mi casa, en las reuniones familiares siempre cantábamos flamenco, pero escuchaba de todo. Mis padres me ponían música de todos los lugares y lo mismo escuchaba reggae que el pop de Michael Jackson o música árabe. Esta diversidad me abrió la mente y el mestizaje me empezó a gustar desde niña. Siempre tuve claro que no me iba a quedar en un estilo, que mi propio estilo iba a nacer de la mezcla de todo lo que he ido escuchando a lo largo de mi vida.

Sus inicios fueron como cantaora. Festivales de cante jondo, actuaciones en peñas flamencas, ¿cómo recuerda aquellos años?

Llevo la esencia flamenca, no hay duda. Lo que uno es y siente no se abandona nunca, no se debe olvidar. Son las raíces, lo que te acompaña en la vida y lo que permite tu desarrollo y personalidad. No tenía ni uso de razón cuando no dejaba de cantar por la casa, en el colegio, en el corro con las amigas. Empecé a cantar con público a los 12 años, mis primeros festivales flamencos fueron con 13-14 años y actué en peñas flamencas hasta los 17-18 años.

Desde niña cantaba pero, ¿cuándo decidió que iba a dedicarse a la música?

Creo que eso se lleva dentro. Cantaba desde niña y la vida me fue llevando. Nace de uno mismo, pero luego también hay que tomar decisiones. A los 17 años firmé mi primer contrato profesional y, desde ese momento, a base de trabajo y esfuerzo es como se consiguen las cosas.

Parece que lo ha conseguido. Casi 20 años de carrera, ocho discos, varios premios y giras internacionales. ¿Recuerda como fueron sus inicios?

Creí que ser cantante era más fácil de lo que después me di cuenta. Empiezas con la ilusión de una niña, crees que te vas a comer el mundo, con esas ganas y esa costumbre que tenía de cantar. A los dos años de firmar, falleció mi mánager y me sentí desprotegida, muy perdida. Fue como si toda mi proyección se perdiera. Tuve que empezar de nuevo con otro productor y discográfica y tardamos dos años y medio en publicar un nuevo álbum. Las cosas no son tan fáciles como parecen y hay que poner mucho empeño.

¿Otras verdades, su tercer trabajo, marcó un antes y un después en su carrera?

A base de insistencia y tesón para cambiar el rumbo, pues no estaba en el mejor camino, llegó este disco con el que empecé otra vez a sentirme plena y, cuando te sientes así, eres capaz de llegar al público. En estos años ha habido cosas bonitas, pero también momentos malos. Y es así como se ha desarrollado mi carrera y lo que me hace valorar todo lo que he conseguido hoy en día.

En sus canciones, ¿qué hay de India Martínez?

Todo, porque son canciones que tienen mucho de mí, de mis emociones y sentimientos. Necesito que lo que canto, sea más o menos autobiográfico, nazca de mi interior. Hay veces que me puedo inspirar en la vivencia de otra persona, en una reflexión o en un relato, pero también me inspiro en mi propia historia, cosas que me remueven. Cada canción siempre tiene que llevar esa verdad.

También está su faceta de compositora. ¿Es más o menos importante que cantar?

Me llena muchísimo, me encanta escribir mis propias letras y lo aprovecho para contar esas cosas que me inquietan. Siempre.

En plena gira llega la pandemia y todo cambia de un día para otro.

Al principio me quedé bloqueada. Me ponía a componer y no me salía nada, estaba desconcertada, hasta que empecé a profundizar en uno mismo. Ha supuesto una renovación, una reinvención, una adaptación al medio. No nos queda otra que vivir esta situación y aprender de ella. He hecho una introspección. Vivimos tan rápido que no nos paramos a escucharnos, igual es el momento de hacerlo.

Ha sorprendido con su faceta de escritora con Verdades a medias. ¿Qué cuenta en su primer libro?

Hay relatos, poemas, canciones a medias, reflexiones e historias, algunas son más autobiográficas, otras nacen de una verdad pero me permito fantasear un poco. Siempre intento escribir con métrica y rima, pero he probado la experiencia de escribir prosa y me ha encantado. Me ha dado mucha más libertad para expresar lo que pienso y siento.

Una cosa es escribir y otra publicar un libro para exponerse a los demás. ¿Por qué se animó a hacerlo?

No me considero escritora, debe quedar claro. Respeto y admiro mucho a los escritores y su profesión. Pero siempre me ha gustado escribir, tenía cosas escritas desde que era una niña. También leo muchísimo. El editor Gonzalo Albert me animó, me dijo que sabía todo lo que tenía dentro y por qué no quería contarlo. Me motivó tanto que he compartido mis emociones más íntimas. El libro era una necesidad.