José Antonio Gurpegui: “La mujer es más interesante como personaje literario”

A caballo entre San Adrián , su localidad natal, y Madrid , ciudad en la que reside,(63 años), habla de su segunda novela, Ninguna mujer llorará por mi. Un relato del que su compañera de profesión y también escritora María Dueñas asegura que le ha llegado al corazón: “”., Gurpegui fue profesor visitante en Harvard y colabora como crítico en El Cultural. Es autor de 38 ensayos y de otra novela, Dejar de recordar no puedo, ambientada en la universidad.

¿De qué trata Ninguna mujer llorará por mi?

Merche, la protagonista, es una catedrática de universidad que nace el 20 de noviembre de 1975. Es hija de madre soltera en una familia de militares de alto rango. Su padre, un famoso fotógrafo de guerra, embajador de la UNESCO, las abandonó. Cuando fallece le dice en una carta que la única verdad es que ninguna mujer llorará por él. Como legado, cada cinco años escribe una carta a su hija que deja en diferentes lugares del mundo: China, Rusia, México o Nicaragua. Encontrarlas hará que la protagonista comprenda los motivos del abandono de su padre a su padre y a sí misma. Cada carta es, en sí misma, una aventura.

El narradores Joaquín Ayuso, el mismo de su primera novela. ¿Las dos historias tienen alguna conexión?

No, aunque Joaquín Ayuso será también el narrador de mi tercera novela, que ya está escrita. La primera es una campus novel y esta segunda, aunque nació con la misma intención, me di cuenta que era mucho más interesante la vida de la protagonista. Es más fácil de leer que la primera, más atractiva, más lineal. Cada carta tiene su propia historia La tercera es una novela con tintes históricos, ambientada al principio de la Guerra Civil