Santiago Segura es tan conocido que podría llamar a la puerta de tu casa, saludar y sentarse a comer en la mesa. Nadie se quedaría sorprendido. Tras ser hiperfamoso con su carpetovetónico Torrente, cumple ahora con el papel de padre y ha renovado en España la comedia de tinte familiar con chiquillos y abueletes. Este verano estrena así '¡A todo tren! Destino Asturias' con el compromiso de refrescar al público a base de situaciones hilarantes y carcajadas diversas.

Acaba de estrenar película, 'A todo tren. Destino Asturias'. ¿Cómo está funcionando?

Pues está mal que yo lo diga, pero estupendamente. Está gustando mucho, por fortuna. Pero claro, entiendo que no se fíen de mí. Como ya está en cartel, que le pregunten a alguien que la haya visto...

Ricardo es un padre muy responsable que lleva a seis niños hasta Asturias. No contaba con que Felipe, abuelo de dos de los chavales, se uniese al viaje. ¿Que? puede salir mal en compañía de Felipe?

Sería más corto responder, ¿qué puede salir bien en compañía de Felipe? Afortunadamente, Leo Harlem, que interpreta a Felipe, es un compañero de viaje extraordinario. Si no, estaríamos apañados.

¿Tiene algo del camarote de los hermanos Marx el vagón de la Renfe de esta película?

Un poco prietos sí que andábamos. Un camarote no deja de ser un sitio reducido y, si sumamos a seis niños, un equipo de cámara, de sonido, luces, peluquería y maquillaje. Empiezan a entrarte ganas, emulando a Groucho, de pedir dos huevos duros.

¿Por qué no podemos perdérnosla?

Sería una lástima perderse un producto tan simpático, ¡100% nacional! Es una película diseñada para que nuestro organismo segregue endorfinas y serotonina, hormonas positivas que refuerzan el sistema inmunológico.Por si acaso.

Cambiando de tema, pero nos quedamos en la actualidad, publicó en las redes sociales que se había vacunado y se lio. ¿Tanto alcance tienen la fama y las redes sociales?

Pues los que no ven claro vacunarse insultan a los que se vacunan y viceversa. Cuando eres famoso todo se multiplica en redes, lo bueno y lo malo. Creo que las vacunas son necesarias y fundamentales para salir adelante, pero tras avanzar las farmacéuticas que se lavaban las manos ante cualquier efecto secundario no deseado en un futuro, entiendo el resquemor de muchos.

Y la camiseta que llevaba, del mítico programa concurso '1,2,3' de TVE, se volvió también viral.

Pues mira, fue un regalo de una seguidora de Instagram, Bego, una chica muy maja. Yo era muy fan del '1, 2, 3'. Y, además, el otro día me mandó otra de la 'Familia Telerín'. O sea que las redes también traen cosas buenas

Otro estreno. Desde el 7 de julio se puede ver en Disney+ 'Monstruos a la obra', donde junto a José Mota presta su voz a los dos personajes principales. ¿Cómo es la experiencia?

Adoro a Sully, igual que a Drácula, de 'Hotel Transilvania'. Me encanta poner voces a esos personajes tan divertidos. Y, de repente, te llevas sorpresas como la del otro día. Bebe, que canta el tema de 'A todo tren', me dijo que era admiradora de mi trabajo de doblador. Me puse muy contento.

¿Hay vacaciones este verano?

Seguimos con el teatro Mota, Flo y yo, de gira. Estoy ya escribiendo mi siguiente película y grabando las presentaciones del programa de José Mota para TVE1, '¿Y si sí?'. Creo que un año más me voy a quedar sin vacaciones, pero feliz y alegre trabajando en lo mío. Igual me tomo algún heladito para celebrarlo.

¿Un remedio contra la crispación?

Sin ninguna duda, el humor. Es nuestra tabla de salvación. Lo que nos humaniza. Lo que dulcifica los tragos amargos. Lo que siempre viene bien.