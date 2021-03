Ana Goya: “Es emocionante que la gente nos espere a la salida del teatro ”

Actualizada 26/03/2021 a las 06:00

Recuerda perfectamente cuándo actuó por última vez en el Teatro Gayarre: “El 11 del 11 del 19”. Fue con Loco desatino, bajo la dirección y dramaturgia de la autora navarra Ana Maestrojuán. Afincada en Madrid y con 40 años de carrera a sus espaldas, la veterana actriz pamplonesa Ana Goya volverá este domingo al escenario del Gayarre, donde compartirá escenario con Ana Belén en Eva contra Eva, obra inspirada en el clásico Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices, de dos generaciones distintas, deben interpretar a un mismo personaje. Entonces se produce el choque entre dos maneras de entender la vida y la profesión.

¿Cómo surgió su incorporación a Eva contra Eva?

Como nos pasa tantas veces a los actores, recibí una llamada en la que me dijeron que les gustaría que participara en la obra, entonces ya me dijeron que la protagonista iba a ser Ana Belén. Fue fantástico porque mi incorporación fue directa, no tuve que hacer casting.

En la función ejerce de representante de Eva, la veterana actriz a la que interpreta Ana Belén. ¿Cómo actúa su personaje en ese duelo entre las dos Evas que protagonizan la obra?

Mi personaje es alguien que ha decidido quedarse al lado de una primera actriz durante prácticamente toda su vida. Un día aparece otra Eva más joven, con la que tal vez se pueda reiniciar como representante. Interpreto a una persona entregada a su profesión y entregada sobre todo a la vida de la veterana Eva (Ana Belén). Ella lo es todo para su representada, también es su amiga. Por eso mi personaje es una apasionada de su trabajo y también de lo que vive Eva como actriz.

La obra plantea algunas preguntas, entre ellas si realmente somos lo que creemos que somos. ¿Hay algún otro mensaje que le gustaría destacar?

Esta es una obra de mujeres, de lo que son las mujeres en esta profesión, de lo que supone el paso del tiempo para una actriz, de los papeles y de los personajes que se escriben para las mujeres, de lo que se cuenta en el teatro a través de ellas... Y sobre todo, de lo poco y bien que se escribe sobre las historias de mujeres.

Aparentemente, en los últimos años parece que ha aumentado la presencia femenina en los montajes teatrales: hay más directoras, más autoras, más mujeres protagonistas... ¿Es una realidad, o tiene más de espejismo?

Realmente, yo creo que es un poco espejismo. Puede que se empiece a escribir más sobre mujeres, que ahora se haya llevado un Goya una directora de fotografía... Sí, parece que se empieza a apuntar levemente el papel de las mujeres en esta profesión. Como seguimos dando la brasa, parece que ahora se preocupan más por nosotras y nos hacen un poco más de caso, pero yo creo que aún queda muchísimo por hacer.

Eva contra Eva tiene como directora a Silvia Munt. ¿Qué mirada le ha dado ella a este montaje?

Nos ha hecho hacer un trabajo muy inteligente, que no fácil, porque no es fácil tocar la fibra de la gente sin lloriqueos ni paternalismos, sin caer en el “ay, pobrecita”. La gente se emociona porque ve lo que les está pasando a estas mujeres. Eva contra Eva cuenta con muchísima inteligencia lo que es esta profesión y a qué realidad nos enfrentamos todos los días las mujeres.

La obra está de gira desde el pasado febrero. ¿Cómo les afecta la pandemia?

Lo vivimos con mucha tristeza e incertidumbre. Ahora acabamos de estar en el Teatro del Soho de Málaga. Por un lado te da mucha pena no ver un teatro lleno, pero a la vez te da mucha alegría cuando la gente se pone en pie y te grita “bravos”. Es emocionante que la gente nos espere a la salida del teatro para decirnos: “Qué falta nos hacéis”. Todos vemos series en nuestra casa, pero lo que se siente en la butaca de un teatro es muy diferente. La gente tiene hambre de teatro, y no olvidemos que el teatro es uno de los espacios más seguros. En Málaga, nuestro queridísimo Antonio Banderas se ha dejado una millonada en poner los sistemas para renovar el aire. Es maravilloso el esfuerzo que se está haciendo para mantener vivo al teatro.

¿Es una de las giras más emocionantes que ha hecho?

Sin duda. Darlo todo cada noche y recibir el aplauso del público es brutal. En esa hora y media que dura la función, estamos ayudando a que la gente sea más feliz. En algún sitio, Ana Belén ha tenido que parar los aplausos para decirle al público: “Gracias por apoyarnos y por venir”. La despedida de Málaga del otro día fue brutal, no nos dejaban irnos del escenario. Venir al teatro es un ejercicio de salud mental. Se nota en la energía, en la escucha del público... Con esto del covid, si a alguien le entra la tos, se la aguanta. Hay un respeto total.

¿Cómo es la experiencia de compartir escenario con Ana Belén?

Es muy fácil trabajar con ella porque venimos de los mismos maestros, de la misma escuela... Hablamos el mismo código. Ella ha trabajado mucho con Miguel Narros y con José Carlos Plaza, yo también. Por eso está siendo maravilloso convivir con ella, dentro y fuera del escenario.

Ahora que menciona a Miguel Narros, ¿qué ha significado en su carrera?

Él ha sido clave en mi vida, junto a William Layton. A los dos años de venirme a Madrid, ya me propusieron hacer Largo viaje hacia la noche con Alberto Closas, Carlos Hipólito, etc. Yo he aprendido todo, lo más y lo mejor, con Narros y con Layton. Luego he trabajado con otra gente, pero la esencia de mi trabajo se la debo a ellos. He hablado mucho de esto con Ana Belén, hemos sido unas privilegiadas en conocerlos. Vivimos con la esencia de nuestros maestros.

Antes de marcharse a Madrid, formó parte del Teatro Estable de Navarra (TEN).

En el TEN me gané mi primer sueldo, con 18 años. Lo recuerdo con mucho cariño y fue muy emocionante cuando le hicimos el homenaje a Miguel Munárriz el pasado diciembre en el Teatro Gayarre. Allí nos juntamos los de El Lebrel Blanco, el TEN, la Escuela Navarra de Teatro... Nos seguimos viendo y quedamos en Pamplona cada vez que voy. Si no recuerdo mal, mi primer montaje con el TEN fue Esperando al zurdo, de Clifford Odets, en 1981.

En estos 40 años de carrera no ha dejado de trabajar en televisión. ¿Hay alguna serie española en la que no haya participado?

Yo siempre digo que he estado prácticamente en todas, excepto en Farmacia de guardia.

Es de las afortunadas que puede decir que nunca ha parado de trabajar, ya sea en televisión, cine o teatro.

Sí, y ahora estoy feliz de poder celebrar el Día Mundial del Teatro subida a un escenario. Con Eva contra Eva estaremos de gira hasta junio, luego paramos y en noviembre haremos casi tres meses de temporada en Madrid. Nos queda mucha vida con esta función.

El teatro lleva un año batallando con la pandemia. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta situación?

A mí le que me preocupa es que la gente que se tiene que preocupar de este sector, no se ocupa. Hace mucho tiempo que se viene diciendo que la cultura es un artículo de lujo, que primero hay que comer y luego ya veremos. En un momento dado, yo prefiero comer menos y cuidarme más el alma. Durante el confinamiento, los actores hemos estado alimentado el tiempo y el espíritu de la gente, y eso hay que ponerlo en valor. Por eso me preocupa que la gente que se tiene que preocupar, no se ocupe. Ese es mi titular. Los políticos tienen que hacer su trabajo, porque para eso les pagamos.

