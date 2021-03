Actualizada 25/03/2021 a las 13:50

Nos vamos, nos quedamos, nos vamos pero no mucho, nos quedamos pero sin salir, nos vamos pero cerca, nos quedamos pero no pensamos entrar en casa…Te prohibimos, te permitimos, te sugerimos… ¡Menudo jaleo!

¡Qué nada te quite las ganas de disfrutar de tu tiempo libre! Se acerca la Semana Santa y Navarra dispone de una rica oferta de ocio para disfrutar desde la responsabilidad que nos exige la pandemia. Así que empieza a hacer planes porque para pasarlo bien no hace falta irse muy lejos. Te avanzamos algunas de nuestras propuestas para vivir experiencias únicas sin salir de Navarra.

Activa Experience

Si todavía no conoces, como te gustaría, la Ribera de Navarra, Activa Experience te ofrece diferentes formas de hacerlo. Actividades de turismo por Bardenas Reales, de aventura, rutas gastronómicas, catas de aceite o vino, actividades de observación astronómica…

No importa si vienes con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o, ¿por qué no?, solo porque de cualquiera de las maneras lo pasarás genial. “Ofrecemos actividades de ruta guiada en buggy de 6 plazas, buggy biplaza, quad y 4x4. Los buggies de 6 plazas son ideales para familia, amigos o grupos de empresa. Realizamos rutas tanto dentro de Bardenas Reales como fuera del parque natural, rutas de 2 horas o 1 hora. En definitiva, nuestras actividades están abierta a todos los públicos”, puntualizan desde Activa Experience.

Si te apetece vivir una experiencia única, ¡ que nada te pare! porque en Activa Experience siguen un completo protocolo anticovid con estrictas medidas de higiene y desinfección.

La reserva se puede hacer desde la web de Activa Experience o pinchando aquí. La empresa ofrece también la posibilidad de comprar bonos para regalar, con validez de un año, también desde su web.

Club Hípico Arbayún

Si te apetece pasar un rato agradable en plena naturaleza, el Club Hípico Arbayún tiene varias propuestas para ti.

No importa cuántas veces hayas montado a caballo porque en palabras de su propietaria “sus caballos son muy profesionales y se adaptan a cualquier situación”. Así que no te preocupes: si no has montado nunca a lomos de un caballo, siempre hay una primera vez; y si, por el contrario, eres un jinete experto, en este club, ubicado en Usún, encontrarás clases de más nivel y duración.

Los mayores de 14 años pueden realizar una clase de hípica en pista de media hora más un paseo de una hora por 22 euros (20 euros/ persona en el caso de las familias numerosas). ¿El enclave? De excepción: el entorno del río Salazar y la foz de Arbayún.

A los niños desde los 2-3 años, el club hípico les ofrece una actividad muy completa y divertida que dura unos 45 minutos y vale 12€ (10 euros/ persona para las familias numerosas). “Montan un rato en pista y, dependiendo de la edad, les enseñamos un poco el manejo del caballo. Después, damos un paseo de un kilómetro alrededor del centro, volvemos a pista y trotamos un poquito. Acabamos con unos ejercicios de equilibrio y confianza”, detallan desde el Club Hípico Arbayún.

El Club Hípico Arbayún no es un club cualquiera. “Nos diferenciamos de otros centros, sobre todo, en la manera de vivir que tienen nuestros caballos. Están en semilibertad y viven, por grupos, en recintos al aire libre. Pueden correr, jugar... lo que les da gran calidad de vida y los mantiene perfectamente equilibrados tanto física como emocionalmente. Otro detalle es que nuestros caballos, por ejemplo, no llevan hierro en la boca, utilizamos otro sistema, llamado Doctor Cook con el que evitamos los tirones de boca. Tampoco competimos porque concebimos el caballo como un amigo con el que disfrutar en la naturaleza. También nos diferencia de otros centros de hípica el tiempo que dedicamos a las personas: cuando necesitan más dedicación, se la damos sin problema”, explican desde el Club Hípico Arbayún.

Como no podía ser de otra manera, el club cumple todas las medidas anti-covid. Es necesario cita previa, que puede solicitarse llamando al 608 86 57 86, y los grupos son de un máximo de 8 personas.

Closedroom

En Closedroom sí está permitido viajar. Y sin restricciones. Con la imaginación. Este escape-room ubicado en la plaza de los Fueros de Barañáin, te propone un viaje al pasado. Tu misión: regresar al Medievo para robar la esmeralda del escudo de Navarra. ¿Cómo lo ves? ¿Necesitarás ayuda? Puedes ir con hasta 7 amigos porque en este viaje solo hay plaza para 8 personas. Si hay niños de entre 8 y 16 años, recuerda que tienen que ir acompañados por un adulto.

Para los niños/as más aventureros, Closedroom ofrece la modalidad que llama “modo tutor” dirigida a niños/as de entre 8 a 14 años. En este modo de juego los niños/as entran solos a jugar acompañados del game master.

Por supuesto, Closedroom cumple con todos los protocolos establecidos contra la Covid 19: gel hidroalcohólico, desinfección después de cada sesión, mascarilla durante todo el juego, distancia con el game master... ¿Te imaginas qué pensarían en la Edad Media si nos vieran ahora con mascarillas y gel hidroalcohólico? ¡En este escape-room todo es posible!

Anímate y haz tu reserva ya a través de la web de Closedroom o pichando aquí.