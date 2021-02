El Mendi Film trae a Pamplona el mejor cine actual de montaña

Actualizada 07/02/2021 a las 17:45

El circuito itinerante de las mejores películas del festival internacional Mendi Film vuelve a los Cines Golem Baiona de Pamplona los días 8, 9, 10 y 11 de febrero, en la sexta edición del certamen del cine actual de montaña.

Es una de las primeras citas del circuito Mendi Tour 2021, que ha llegado a completar aforos en las sesiones precedentes de San Sebastián y Sangüesa, demostrando que el cine de montaña "tiene mucho tirón y es un soplo de inspiración que se acentúa en los tiempos que corren".

Así lo han considerado los organizadores en una nota, en la que explican que la programación de Pamplona se completa una vez más con maravillosas películas de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza. Todas ellas son obras recomendables para montañeros, cinéfilos y el gran público en general.

Se proyectarán 11 de las películas más destacadas de la pasada 13ª edición de BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia. Destaca que 8 de esas 11 películas fueron galardonadas en el Mendi Film, es decir, la programación de este año traslada una gran parte del palmarés 2020 del festival, uno de los más reconocidos a nivel internacional.

Junto a grandes títulos cinematográficos como "Hillary - Ocean to Sky", "Everest - The Hard Way", o "Out of the Blue..." destacan directores de contrastado prestigio como Michael Dillon, Pavol Barabas, Seb Montaz o la dupla Mike Douglas & Anthony Bonello.

También hay tres producciones vascas: "Arriesgarse a vivir", con alpinistas como Mikel Zabalza, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Juanjo San Sebastián, Nives Meroi y Romano Benet; "Mendian Hil, Hirian Hil" del director y médico especialista de cuidados paliativos Iñaki Peña, Premio a la Mejor Película en Euskera en Mendi Film; y "The Tears of Shiva" dirigida y protagonizada por el kayaker donostiarra Mikel Sarasola.

La asociación Mendi Film Festival y los Cines Golem coorganizan el evento, en el que colaboran la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, el festival Skymetraje, y el Instituto Polaco de Cultura.

