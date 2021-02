Calvo Buttini trabaja para grabar un documental de Emilia Pardo Bazán

Actualizada 06/02/2021 a las 12:44

El cineasta navarro Miguel Ángel Calvo Buttini ha avanzado que trabaja para grabar un documental de Emilia Pardo Bazán, coincidiendo con el centenario de la muerte de la escritora gallega que se conmemora este año, el 12 de mayo.

El realizador, que ha presentado este viernes en la Semana Literaria de Tudela la película documental ‘El siglo de Galdós’, ha señalado que le encantaría llevar adelante este proyecto basado en un monólogo teatral sobre la lucha que emprendió la escritora gallega para reivindicarse frente a aquellos que la despreciaron por querer ingresar en la RAE a pesar de sus méritos.

“Es un proyecto completamente diferente al de Benito Pérez Galdós. La idea es partir de un discurso ficticio de Emilia Pardo Bazán a los ilustres miembros de la RAE, que nunca le dejaron entrar en la Real Academia Española de la Lengua, para intentar ver cómo fue la vida de la escritora gallega”, ha explicado Calvo Buttini, que ha elogiado la figura de una de las intelectuales más relevantes del siglo XIX y principios del XX en España.

“Fue una gran literata y un poco el reflejo del feminismo de hoy en día”, ha asegurado el cineasta que, no obstante, ha reconocido que “no sé si será posible levantar el proyecto. He pasado de no plantearme hacer documentales a intentar grabar el segundo”.

Durante el coloquio que ha mantenido en el Cine Moncayo con el público tudelano, Miguel Ángel Calvo Buttini, ha manifestado que le hacía especial ilusión participar con su película documental de Galdós en la Semana Literaria. “Jamás pensé que iba a estar aquí y estoy encantado de haber venido a charlar de uno de los escritores más importantes de habla hispana”.

‘El siglo de Galdós’, el tercer largometraje dirigido en solitario por Miguel Ángel Calvo Buttini bucea en la vida personal y profesional del escritor canario Benito Pérez Galdós.

“Se trata de un verdadero hombre del Renacimiento por la gran cantidad de facetas en las que destacó, ya que no solo lo hizo como escritor, también como dramaturgo, editor o dibujante. Además, tuvo tiempo para componer y para viajar, puesto que era un viajero empedernido, y las cartas demuestran también que fue un amante apasionado”, ha destacado el cineasta, que ha hecho especial hincapié en la ingente cantidad de obras que escribió en apenas 43 años.

Calvo Buttini ha asegurado que rodar ‘El siglo de Galdós’ no le ha reportado más que alegrías, ya que, pese a las dificultades que ha encontrado para proyectarlo en pantalla grande debido principalmente a la pandemia, se ha podido ver en más de 20 salas de distintas ciudades españolas y está previsto que la versión para cine, con una duración de 94 minutos, se pueda seguir viendo en salas a lo largo de este año 2021.

“En mayo estaremos de gira por Canarias para celebrar el cumpleaños de Benito Pérez Galdós y también iremos a Castilla La Mancha, llevaremos la película documental allí donde nos la pidan”, ha señalado el realizador navarro. Además, dentro de un mes estará ya disponible también en varias plataformas.

Calvo Buttini ha mostrado también su satisfacción por la gran acogida que tuvo la versión reducida (56 minutos) de la película documental en el programa Imprescindibles de TVE, una versión que va dirigida a un público más experto, entendido en la figura de Benito Pérez Galdós, ya que no se contextualiza la época en la que vivió.

“Los datos de audiencia fueron realmente muy buenos. Tuvimos un 2,1 % de share, con una media de 396.000 espectadores y picos de hasta 1,2 millones que, para este tipo de programas, es muchísimo, ya que suelen rondar en torno al 1,6-1,7 % de share habitualmente y alcanzamos medio punto más”, afirmó el realizador.

‘El siglo de Galdós’ estuvo también en la carrera para entrar en los Premios Goya que se entregarán en marzo, si bien finalmente no pasó el corte. No fue una de las cuatro candidatas elegidas, pero su director se mostró igualmente satisfecho.

“Sabíamos que era muy complicado porque entraban solo 4 de las 75 películas que había, lo peleamos y no pudo ser, aunque sabemos que nos votó mucha gente”, señala.

Además de tratar de grabar el documental de Emilia Pardo Bazán con una productora gallega, Calvo Buttini tiene entre manos otros proyectos como ‘Paria’ (producción y realización) y ‘Radicales’ (dirección).