Los 5 libros más 'deseados' en Amazon

Actualizada 15/09/2020 a las 11:47

El portal de comercio electrónico más famoso del mundo ofrece la posibilidad de filtrar sus productos de diversas formas. En Amazon, existe la posibilidad de buscar libros por género o en función de sus ventas, pero también en función de las veces que los usuarios los han añadido a su 'Lista de deseos', es decir, aquellos que seleccionamos mientras buscamos de forma desinteresada pero sabemos que de momento no queremos adquirir, aunque nos interesan. A continuación, recogemos en una lista los cinco libros más 'deseados' en Amazon en estos momentos.

1. Cocina comida real: Más de 100 recetas para realfooders. El nutricionista Carlos Ríos propone en este libro infinidad de ideas para eliminar definitivamente de nuestra dieta el consumo de alimentos ultraprocesados y volver a la comida real. "El autor nos explicará cuáles son los patrones de alimentación de un 'realfooder', qué cambios debe introducir en su vida para hacer una transición del consumo de productos insanos a productos saludables y qué mitos en torno a la cocina realfooder deben desterrar", entre otros asuntos, según indica la sinopsis del libro. Puedes adquirirlo pinchando aquí.

2. Sol de Medianoche (Saga Crepúsculo 5). La nueva novela de Stephenie Meyer "revive la historia de amor inmortal de 'Crepúsculo' contada desde la perspectiva de Edward Cullen. En 'Sol de Medianoche', Stephenie Meyer nos transporta de nuevo a un mundo que ha cautivado a millones de lectores y nos trae una novela épica sobre los profundos placeres y las consecuencias devastadoras de un amor inmortal", reza la sinopsis oficial de una de las novelas que va a hacer furor este otoño. Más información, siguiendo este enlace.

3. Exhalación. El libro de relatos de Ted Chiang que inspiró la película 'La llegada' también es uno de los más deseados por los usuarios de Amazon. Su resumen dice así: "¿Qué pasaría si un inocente juguete dinamitara nuestra noción de libre albedrío? ¿Y si fuera posible ponerse en contacto con versiones de nosotros mismos en otras líneas temporales? Si creáramos mascotas virtuales provistas de una inteligencia artificial que les permitiera aprender como si fueran niños humanos, ¿qué clase de compromiso ético deberíamos asumir con su educación y su futuro? ¿Y qué ocurriría si pudiéramos visionar cualquier episodio de nuestra vida tal como sucedió, sin el matiz afectivo y el sesgo interpretativo de lo que llamamos 'recuerdos'?". Puedes adquirir este libro clicando aquí.

4. La guía definitiva de caligrafía moderna y lettering a mano para principiantes. En esta lista se cuela también un manual sobre caligrafía. Su autora, Kristin, es dseñadora gráfica y presenta el libro de la siguiente manera: "Con este libro, mi intención es ahorrarte incontables meses de investigación y ensayo y error, además de evitar que tú también cometas todos los errores que cometí yo por el camino. Por eso, te ofreceré una explicación directa y fácil de entender del proceso que hay detrás del 'hand lettering', para que empieces tu viaje por el mundo del 'lettering con una base sólida'. Más información, en este enlace.

5. El enigma de la habitación 622. El quinto libro más agregado a las 'listas de deseos' de Amazon es la nueva novela del autor superventas Joël Dicker. La sinopsis de esta novela negra reza así: "Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo". Puedes comprar esta novela pinchando aquí.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar