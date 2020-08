5 sagas literarias de oferta en la tienda Kindle de Amazon

Actualizada 25/08/2020 a las 12:24

Los amantes de la literatura saben que no hay nada mejor que rascar tiempo al día para poder sumergirse entre las páginas de la novela que estén leyendo en ese momento. Si un libro nos gusta, sea cual, sea el motivo, seguir leyendo no será ningún problema, al revés: querremos saber más y más acerca de sus personajes. Por ello, empezar a leer una serie o saga de libros es la mejor opción si tenemos tiempo y disfrutamos de una buena lectura. Estos días, en la tienda Kindle de Amazon cinco son los libros que dan inicio o forman parte de una de esas sagas que están a un precio más que asequible. Son los siguientes.

1. Las siete hermanas: La historia de Maia. Lucinda Riley, autora superventas a lo largo y ancho del mundo, firma la primera entrega de "una nueva y emocionante serie basada en la mitología griega y en la astrología que hará las delicias de sus lectoras. A la muerte de su padre, seis hermanas irán en busca de su origen y lo que descubran les hará comprender que su amor estaba escrito en las estrellas", reza la sinopsis oficial que figura en la web de Amazon. Puedes adquirirlo pinchando aquí.

2. La amiga estupenda (Dos amigas 1). Se ha convertido ya en todo un clásico contemporáneo. Con esta novela, la enigmática Elena Ferrante inicia "una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados del siglo pasado y como protagonistas a Lenù y Lila, dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a gobernar su vida en un entorno donde la astucia, antes que la inteligencia, es el ingrediente de todas las salsas. La relación tempestuosa entre Lila y Lenù nos muestra la realidad de un barrio habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley del más fuerte. Más información, en este enlace.

3. Yo antes de ti (Antes de ti 1). Jojo Moyes firma una de las novelas románticas más exitosas de los últimos tiempos, que además también ha tenido una adaptación cinematográfica con no menos éxito. La sinopsis dice: "Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café 'Buttered Bun' y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que son sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio. Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a solucionarlo. Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color". Puedes comprarlo clicando aquí.

4. Circo Máximo: La ira de Trajano. Secuela de 'Los asesinos del emperador', forma parte de la denominada 'Trilogía de Trajano' de Santiago Posteguillo. 'Circo Máximo' trata acerca del emperador Trajano y "su gobierno, guerras y traiciones, lealtades insobornables e historias de amor imposibles. Hay una vestal, un juicio, inocentes acusados, un abogado brillante, mensajes cifrados, fortalezas inexpugnables, dos aurigas rivales, gladiadores y tres carreras de cuadrigas. Hay un caballo especial, diferente a todos, leyes antiguas olvidadas, sacrificios humanos, amargura y terror, pero también destellos de nobleza y esperanza, como la llama del Templo de Vesta, que mientras arde, preserva a Roma. Sólo que algunas noches la llama tiembla. La rueda de la Fortuna comienza entonces a girar. En esos momentos, todo es posible y hasta la vida de Trajano puede correr peligro. Y, esto es lo mejor, ocurrió: hubo un complot para asesinar a Marco Ulpio Trajano", reza la sinopsis oficial. Más información, pinchando en este enlace.

5. Los años ligeros. Crónicas de los Cazalet. El primero de los cinco libros de que consta esta serie de sagas familiares firmada por Elizabeth Jane Howard es una verdadera delicia. Su recumen dice así: "El de 1937 y el de 1938. Dos veranos inolvidables, a salvo bajo la dorada luz de Sussex, donde los días se consumen en una sucesión de juegos infantiles y pícnics en la playa. Tres generaciones de la acomodada familia Cazalet reunidas en su finca natal. Los quehaceres de dos abuelos, cuatro hijos, nueve nietos, innumerables parientes políticos, criados y animales domésticos que abarcan desde lo cotidiano hasta lo más trascendental...". Puedes adquirirlo siguiendo este enlace.

