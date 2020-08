Los premios 'Malofiej' conmemoran su 28ª edición

Actualizada 13/08/2020 a las 06:00

Como cada año, la infografía de prensa ha vuelto a ser noticia, con motivo de la celebración de la vigésimo octava edición de los premios “Malofiej”.

Conocidos como los “Pulitzer de la infografía”, estos premios galardonan las mejores muestras publicadas en diferentes medios periodísticos de todo el mundo durante el pasado año.

Este año, los participantes fueron 162 medios de comunicación procedentes de 34 países. De los 1000 trabajos que participaron en la competición, 400 se correspondían con categorías de gráficos impresos, mientras que los 600 restantes, lo hacían con las categoría de infografía digital.

A pesar de que la crisis de la covid-19 obligó al jurado a suspender sus reuniones, puesto que tenían lugar en persona, se decidió que el proceso de deliberación continuara de forma telemática.

El jurado, que estuvo compuesto por 13 expertos internacionales, entregó un total de 170 medallas entre las diferentes categorías; 17 fueron de oro, 65 de plata y 87 de bronce. Del total, 58 fueron para las categorías de prensa impresa; 5 medallas de oro, 18 de plata y 35 de bronce; y 112 para las de prensa online: 12 medallas de oro, 47 de plata y 52 de bronce.

ALGUNOS DE LOS PREMIADOS

El periódico estadounidense The New York Times se alzó con 38 galardones, entre los que destaca el premio Endesa Best of Show en la categoría de prensa impresa, por el gráfico What a path takes you to congress.

La revista National Geographic recibió el mismo premio, en la categoría de prensa digital, gracias a su trabajo Atlas of Moons. El navarro Alberto Lucas, miembro de este último medio, recibió el galardón Miguel Urbayun al mejor mapa, en la categoría de prensa impresa, por su proyecto Sacred Mosaic.

La agencia de noticias estadounidense, Propublica, fue galardonada con seis premios Malofiej. El trabajo In a notoriously polluted area of the country, massive new chemical plants are still moving in, por Lylla Younes, Al Shaw y Claire Perlman, recibió el título de mejor gráfico en compromiso con el cambio climático y el medio ambiente, así como la segunda posición en la categoría de reportajes locales. Trapped in a deadly chase, Collision course y Adrift: how the marine corps failed squadron 242, también recibieron medalla de plata.

La empresa británica, Reuters, también salió triunfante en esta última convocatoria, pues recibió nada menos que 14 galardones: 4 medallas de oro, 5 de plata y otras cinco de bronce. Algunas de las piezas premiadas fueron: Drownin in plastic, The race to save the river Ganges, The China Challenge: Nuclear Secrets.