Programación del lunes 2 de marzo en el Festival Punto de Vista

02/03/2020 a las 06:00

10.00 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 1

Overseas (Sung-A Yoon, Bélgica-Francia, 2019. 90’). Cada año 200.000 mujeres abandonan Filipinas y son enviadas a países ricos para convertirse en empleadas domésticas.





12.30 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 2

La espada me la ha regalado (Miriam Martín, España, 2019. 17 ‘) En las imágenes la Casa de campo está en 2019; en los sonidos, en 1936.

Avant D’Oublier Hélipolis (Valentin Noujaïm, Francia-Egipto, 2019. 22’) La familia de la autora ha comenzado a olvidar sus raíces egipcias.

Playback. Ensayo de una despedida (Agustina Comedi, Argentina, 2019. 14’) Las actrices del Grupo Kalas resisten al genocidio trans haciendo del escenario su lugar de resistencia.

Early Years (Morgan Quaintance, RU, 2019, 15’). Retrato de la erudita y artista Barbara Samuels.





16.30 h. S. Cámara, Baluarte

HOMENAJE A

BARBARA HAMMER

Audience (B. Hammer, EE UU, 1982, 33’). La artista filma al público en las proyecciones de sus películas durante el Orgullo Gay de S. Francisco.

Dyketactics (B. Hammer, EE UU, 1974, 4’) Celebración de la sensualidad y la sexualidad lésbica.

Generations (B. Hammer, EE UU, 2010, 15’) Hammer y Gina Carducci descubren que envejecer hace eco en la arquitectura del parque de atracciones de Coney Island.

Bent Time (B. Hammer, EE UU, 1983, 22’). Trayecto visual desde un único punto de vista a través de EE UU.





16.30h. S. Cámara, Baluarte

AN OCEANIC FEELING 1

Barque Sortant du Port- Vue Nº9. Louis Lumière, Francia, 1897. 45’’

What the Water Said, NOS. 1-3. David Gatten, EE UU, 1997, 16’

Looking at the Sea. Peter Hutton, EE UU- Irlanda, 2001, 15’

Blue Mantle. Rebeca Meyers, EE UU, 2010, 35’





19 h. S. Cámara, Baluarte

INAUGURACIÓN

Zumiriki. Oskar Alegria, España, 2019. 122’ El cineasta permanece cuatro meses aislado en una cabaña de madera en un bosque de la infancia, con la única compañía de dos gallinas, un huerto y un reloj detenido.



Homenaje a Barbara Hammer



Una de sesiones especiales de este año está dedicada a Barbara Hammer, cineasta estadounidense que falleció el año pasado justo el día en el que concluyó Punto de Vista 2019. Hammer estuvo en el festival en 2007, fue una de las tempranas embajadoras internacionales de Punto de Vista, que volvía a su país y decía que algo importante y hermoso estaba pasando en una pequeña ciudad del norte de España en la que hacía frío y películas y encuentro. Hoy la celebramos y recordamos en una sesión con cuatro de sus cortos que, para quienes no conozcan su obra, servirá de puerta de acceso a una directora pionera del cine militante feminista y lésbico, defensora de derechos y de la importancia política de mostrar modos de amar y desear no hegemónicos.