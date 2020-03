02/03/2020 a las 06:00

La Filmoteca de Navarra estrena para este mes de marzo una programación repleta de novedades, con la proyección de varios ciclos de cine y casi una veintena de películas. A partir de hoy y hasta el próximo día 27 se podrá disfrutar de un programa que en esta ocasión, con motivo del Día Mundial contra el Racismo que se celebra el 21 de marzo, abrirá con una proyección sobre este mismo tema dentro de la sección Cine contra el racismo. A esta se unen dos novedades más: el Foco Punto de Vista, con motivo del festival que da comienzo hoy y la sección Cine Polaco, que llevará a las salas de la filmoteca las mejores cintas del cine polaco.



El ciclo Cine contra el racismo dará comienzo el lunes 2 a las 19.30 h. Este nace de la iniciativa del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, que en colaboración con la Filmoteca de Navarra, y con motivo del Día Mundial contra el Racismo proyectarán tres películas: la primera esta tarde y las otras dos los días 9 y 16 de marzo. Además, después de cada cinta, su visualización se completará con un breve coloquio o intervención a cargo de una persona relacionada con alguno de los temas abordados.



Las películas elegidas para este ciclo son: The Visitor (Tom Mcarthy, 2007), en la que un profesor universitario que viaja a Nueva York, se ve envuelto en la vida de una joven pareja inmigrante a la que encuentra viviendo en su apartamento porque alguien les ha alquilado el apartamento, haciéndose pasar por el dueño; Extranjeras (Helena Taberna, 2003), una muestra de la cara más desconocida y cotidiana de otras culturas a través de la experiencia de varias mujeres inmigrantes que viven en Madrid; y por último La bahía del odio (Louis Malle, 1985), un drama que explora la tensión entre una comunidad Vietnamita y la población autóctona de la Bahía Alamo, que ve amenazado su espacio.



UN ESPACIO PARA EL CINE POLACO



Otra de las citas importantes para este mes son las proyecciones dedicadas al cine polaco. La Filmoteca de Navarra se suma a este evento organizado por el Instituto Polaco de Cultura de Madrid con el apoyo del Polish Film Instiutute. El ciclo ya circula por varias cinematecas españolas y este viernes 6 llegará a Pamplona.



En el marco de esta edición se proyectarán cuatro largometrajes realizados en los últimos años, que todavía no disponen de distribución en España y presentan diferentes miradas del cine polaco contemporáneo: de la ficción al documental, de pequeñas producciones independientes al cine más comercial, de directores reconocidos a debutantes. Además, este año se ha apostado también por el papel de la mujer como directora de cine. Así, tres de estas películas están firmadas por sendas directoras.



Para abrir la muestra se ha elegido 53 guerras, estrenada en 2017 por Ewa Bukowska y cuya trama se desarrolla en torno a las memorias de Grazyna Jagielska, periodista y esposa del reportero de guerra Wojciech Jagielski. Además, a lo largo del ciclo se podrán ver: Torre. El día luminoso (2017) de Jagoda Szelc, premio al mejor guión y dirección novel en el festival de cine polaco de Gdynia; La aldea de las vacas nadadoras (2018) de la documentalista Katarzyna Trzaska; y El mayordomo (2018) del veterano cineasta y director teatral Filip Bajon. La película se acerca a la historia de la región de Casubia, protagonizada por dos familias prusiana y casubia, a lo largo de cuatro décadas.



Por su parte la sección Foco Punto de Vista tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 20.00 h, y llevará a las salas de la Filmoteca cuatro cortos de la artista británica Tacita Dean: His Picture in Little, Providence, Edwin Parker (Cy) y Portraits.



Cine imprescindible y Filmoteca Navarra



Mas allá de las novedades para este marzo en el programa mensual de la Filmoteca de Navarra, no cabe olvidarse de sus ciclos más habituales y consolidados.



Así, la sección de Cine Imprescindible vuelve por noveno año consecutivo, la Filmoteca Navarra organiza esta oferta dentro de su programación de marzo. Sin embargo, al contrario que en temporadas anteriores donde se ha concentrado la oferta, para adecuarla a la propuesta de programaciones en la Filmoteca. En lugar de dedicar dos sesiones por década, esta vez solo se seleccionará una.



La primera proyección de este ciclo tendrá lugar el miércoles 4 de marzo y se alargará durante cuatro semanas hasta el día 25, permitiendo así dar un repaso a las últimas décadas del cine reciente y tal vez el más reconocible para los espectadores jóvenes. Una selección que, además, se asoma a cuatro diferentes cinematografías: la nórdica europea, la estadounidense, la china y la búlgara.



Para esta ocasión las películas elegidas son; Mi vida como un perro (Lasse Hallström, 1985), cinta sueca que consiguió dos nominaciones a los Oscar, a mejor director y mejor guión adaptado; El rey pescador (EE.UU., 1991), dirigida por Terry Gilliam, protagonizada por Jeff Bridge y Róbin Williams y ganadora de un Oscar; La casa de las dagas voladoras (China, 2004), un clásico de la filmografía de Zhang Yimou y La lección (Bulgaria, 2014), dirigida por Kristina Grozeva y Petar Valchanov, por la que ganaron el Premio Kutxa-Nuevos Directores a la Mejor Película en el Festival de San Sebastián.



CINE VINCULADO CON NAVARRA



Por otra parte, el programa vuelve a contar con la sección Filmoteca Navarra a las producciones que tengan vinculación con Navarra. Un espacio en el que se recogen todos aquellos materiales audiovisuales de interés para su conservación y difusión y con el objetivo de profundizar en el concepto del cine como herramienta clave para recordar la historia y contarla.



En este caso el título seleccionado es Basque Selfie (2018), del director Joaquín Calderón. Tras su proyección el jueves 12 de marzo, Calderón presentará un coloquio sobre esta obra en la que un embajador de la música y la danza tradicional vasca se enfrenta a la demolición de su “Baserri” (caserío familiar) de 1540.