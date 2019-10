Dolores Redondo presenta su nueva novela en el corazón de Baztan

02/10/2019 a las 06:00

'La cara norte del corazón' no solo es el nuevo libro de Dolores Redondo; también supone el esperado reencuentro con su personaje más emblemático: la inspectora Amaia Salazar, protagonista de la superventas 'Trilogía del Baztán'. Y la escritora afincada en Navarra ha querido que el pistoletazo de salida para la distribución editorial de su nueva creación ocurriera precisamente en Baztan, en el emblemático Molino del Infierno (Infernuko Errota).



“No me puedo ir nunca de Baztan y Amaia tampoco, las dos estamos unidas a este lugar. Los lectores lo descubrirán, pero el libro comienza justamente aquí, en Baztan, cuando Amaia Salazar tenía doce años y estuvo durante 16 horas perdida en el bosque”, explica Dolores Redondo, con el rumor de fondo de la corriente de la Regata del Infierno.



En 'La cara norte del corazón', Baztan comparte protagonismo con la ciudad de Nueva Orleans, todavía herida en sus páginas -que atrasan las manecillas del tiempo hasta 2005- por el huracán Katrina. Por eso, durante la puesta de largo del libro ante los medios de comunicación, Dolores Redondo pretendió unir ambos mundos, el agreste paisaje del norte navarro y la exuberante cultura del Mississippi, a través de un violín (instrumento importante en la novela) que hizo sonar a Louis Armstrong y su emocionante 'What a wonderful world' frente a la puerta del Molino del Infierno, en el rincón más recóndito y oscuro del bosque baztanés.



