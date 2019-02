Fangoria, Mägo de Oz y Celtas Cortos abren en Tudela el primer Festival Ribera Sound

Actualizada 27/02/2019 a las 13:15

El Festival Ribera Sound iniciará su andadura en Tudela los próximos días 14 y 15 de junio con los grupos Fangoria, Mägo de Oz y Celtas Cortos como principales cabezas de cartel.



Así lo ha anunciado este miércoles el representante de la empresa organizadora, Mario Cornago, quien junto a la edil tudelana de Juventud, Silvia Cepas, ha informado en rueda de prensa de algunos detalles de este evento musical que toma el relevo del Navarra Sur Festival, organizado en 2018 con Izal y Loquillo como reclamos musicales, y cuyos organizadores decidieron no continuar en la capital ribera aduciendo las "trabas administrativas" que había encontrado en el Ayuntamiento tudelano para organizar la segunda edición.



Cepas ha recordado que la marca ‘Navarra Sur’ está registrada por el anterior promotor, Anselmo Pinilla, y por tanto la continuidad del festival, adjudicado por un concurso público a la promotora Burcor para los años 2019, 2020 y 2021, no podía darse bajo la misma denominación.



Cornago ha adelantado que a Fangoria y Mägo de Oz les acompañarán otras formaciones destacadas como Celtas Cortos, El Columpio Asesino y La Fuga o la artista La Bien Querida, además de bandas riberas como Con X The Banjo, Los Flamingos o Las Gafas de Mike.



En cuanto a las fechas concretas de las actuaciones, el día 14 estará reservado a la temática rock y actuarán Mägo de Oz, Celtas Cortos y La Fuga, mientras que el sábado 15 tendrá un corte más indie con los conciertos de Fangoria, El Columpio Asesino y La Bien Querida. Para el resto de grupos, la organización irá concretando sus fechas de manera progresiva.



“El objetivo para los tres años es combinar la presencia de formaciones con recorrido musical y de referencia, tanto nacionales como internacionales, con otras bandas de ámbito regional y de carácter emergente”, ha explicado Cornago, quien ha detallado también que la organización fletará autobuses desde diferentes ciudades y municipios cercanos a Tudela.



En lo que respecta a la logística, el festival tendrá una organización similar al pasado Navarra Sur, con los dos escenarios principales habilitados en el paseo del Prado, a orillas del Ebro a su paso por Tudela, y actividades de carácter gastronómico, lúdico y cultural en otros puntos diferentes del casco urbano de la ciudad.



Cornago ha deseado que el festival tenga “un grandísimo recorrido” y que a lo largo de todo el fin de semana del 14 y 15 de junio puedan asistir al recinto del Ribera Sound unas 10.000 personas.



“Nuestra meta es que Tudela sea una cara visible en los festivales y que, por entidad musical, pueda convertirse en referencia para que muchos grupos puedan actuar aquí en el futuro”, ha sentenciado Cornago.



La inversión prevista de la empresa promotora, a la que se ha adjudicado el contrato de organización por unos 44.000 euros en esta primera anualidad, calcula que invertirá aproximadamente 200.000 euros en toda la producción del evento.



Las entradas salen a la venta mañana jueves en la web del festival, www.riberasound.com, con precios de 15 euros más gastos de gestión para los tickets de día y de 19,90 euros más gastos de gestión para los abonos.

Etiquetas Tudela

Conciertos

Música

Selección DN+