El festival Navarra Sur no continuará en Tudela por "trabas administrativas"

El festival “Navarra Sur”, creado y dirigido por Anselmo Pinilla, no continuará en Tudela en 2019 debido a la "demora en exceso" del proceso de tramitación administrativa y que el pliego de condiciones ha provocado la "inviabilidad" de su organización, explican los responsables del evento en un comunicado.



"Navarra Sur", afirman, "nació con la intención de quedarse en la capital de la Ribera de Navarra, de consolidar un proyecto y una marca en Tudela que potenciara el turismo musical" y así se ha intentado en 2019, pero, "a pesar de hacer un gran esfuerzo, no ha sido posible".



"Es una lástima y produce un gran coraje que una idea nueva, creada y diseñada desde cero específicamente para Tudela, no podamos seguir ahora desarrollándola", lamenta la organización del festival.



La primera edición de 2018, agrega, "fue todo un éxito para el público, la prensa, los artistas y los patrocinadores", pero, sobre todo, "lo fue para el vecino de Tudela, el cual ha tenido el orgullo de poder disfrutar en su ciudad de un festival musical de calidad, el cual ha sido finalista en diversos premios importantes dentro del sector".



No obstante, "todo esto y una propuesta de primer nivel de artistas para la nueva edición no ha sido suficiente para continuar en 2019 en Tudela", resalta.



Desde este momento, asegura la organización, el festival "está trabajando intensamente para dar continuidad al festival con su misma 'filosofía', pero en un lugar distinto".

