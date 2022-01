‘Pamplona’, una canción por la acogida

En 2015 llegó a Pamplona, la ciudad le acogió y él comenzó a producir su música. Para cuando se asentó en la capital navarra, Rawan Diallo, uno de los protagonistas de esta noticia, ya había compuesto música en Senegal, su país de origen. Ahora, siete años después de su llegada, lanza 'Pamplona' junto a Adrián Moreno, guitarrista de Pensamientos Aleatorios, grupo de rock pamplonés fundado entre 2018 y 2019.

“Nos conocimos en unos conciertos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona”, explican. Ambos prestaron atención a sus respectivas actuaciones y comenzó una relación de la que ha surgido el single que forma parte de 'Citizen of the world', un proyecto de Diallo basado en temas junto a otros artistas. “Escuché su actuación y, aunque no era el estilo al que yo estaba acostumbrado, me gustó”, reconoce el guitarrista pamplonés recordando el día que presenció la actuación del cantante africano.

Esto pasó en 2020. Después de un año marcado por la crisis sanitaria, la relación entre ambos se fue estrechando y un día del pasado verano, el senegalés llamó a Moreno para comentarle una idea. “Contactó conmigo para decirme que tenía una canción sobre Pamplona”, explica. Después de la propuesta, la canción “se atascó un poco” y en septiembre Diallo comenzó a producirla y masterizarla, ese proceso en el que se cuidan los detalles de la canción.

'Pamplona' habla de la acogida que dio la ciudad al artista a nivel social como ciudadano y como cantante en el panorama musical. La letra, al estar basada en la experiencia propia de Rawan Diallo, la diseñó él mismo. “Yo no toqué la letra porque era algo personal de Rawan, mi parte fue aportar algo en la composición y, sobre todo, los arreglos de guitarra”, detalla sobre su involucración en el plano musical. “Vine de lejos, Pamplona me acogió y cuidó abriéndome las puertas”, dice la letra de la canción. “Son letras sencillas con un estribillo muy pegadizo”, indican sobre un tema que ya está en plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music o Apple Music. Esa parte pegadiza no podía ser otra que la palabra Pamplona.

El artista senegalés, que cuenta con su propio estudio, dice siempre que “hace música del mundo”. Es decir, no se ciñe nunca a un único género. En sus composiciones siempre suele aparecer el estilo afro, pero también se atreve con otras melodías. Por eso mismo, el nuevo single, que mezcla varios idiomas como el francés, inglés y castellano, es “muy complicado” catalogarlo en un único tipo. “Tiene afro, ciertos ritmos latinos e incluso rock en su parte final”, reconoce el guitarrista de Pensamientos Aleatorios.

La idea que tienen ambos artistas es que este trabajo no sea algo espontáneo y que sea una colaboración que “vaya para largo”. De hecho ya tienen dos proyectos en mente que los ejecutarán en los próximos meses. El primero consiste en una canción con ritmos africanos no tan comercial a lo que acostumbra la actualidad. “Ya hemos empezado a trabajar en esta canción, tiene ritmos muy pegadizos y es suya”, reconoce Moreno.

El pamplonés también ha diseñado otra. “Este tema irá con colaboración. Es más a mi estilo y estamos viendo cómo podemos sacarla adelante”, adelanta. “Él canta muy bien y yo menos. Hay que mirar cómo adaptar los estilos”, ríe el guitarrista. La amistad entre ambos asegura futuras colaboraciones porque se “compenetran muy bien”. Además de esta composición, el guitarrista trabaja junto a su grupo. Actualmente cuentan con tres canciones: 'Día cero', 'La mejor lección' y 'Sin aliento'. “Queremos producir algún tema más para después montar un disco”, confiesa. En Pensamientos Aleatorios canta su hermano Gerardo Moreno y toca la batería Gökhan Yerlikhan. Para la grabación del nuevo trabajo contarán con los servicios de un bajista. “Esa es nuestra intención. Sobre todo tenemos ganas de conciertos”, concluye.

Sus estilos son diferentes. El senegalés apuesta por melodías africanas mientras que Moreno controla el rock. Uno es africano y otro europeo. Pamplona es su punto de unión. La música no tiene fronteras y Rawan Diallo lo quiere dejar claro con su último single.