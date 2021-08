Elisenda Roca:"Juanjo me ha pedido que cuide de su niño, que es el micro"

Elisenda Roca (Barcelona, 58 años) vuelve a un concurso de La 2. La presentadora de 'Cifras y letras' se embarca muy emocionada en la aventura de enunciar preguntas para los concursantes de 'Saber y ganar'.Lo hará desde hoy. Admite que es complicado porque necesita conocer muy bien la dinámica del concurso para no entorpecer en el ritmo del programa, pero afirma que Juanjo es "un hombre encantador" y, para ella, "un regalo" ser su sustituta.

¿Cómo recibió la noticia?

Por una llamada del director del programa, Sergi Shaaff. La verdad es que fue emocionante porque en este momento de mi vida llevaba tiempo colaborando en radio, pero me dedicaba más a escribir y a dirigir teatro. Y claro, cuando me llamó y me propuso ser 'la invisible', 'la voz', primero me apené y dije: ¿Qué ha pasado con Juanjo? Y enseguida me dijo que Juanjo se jubilaba. Le dije que sí inmediatamente. Pensé que era un regalo.

¿Cómo se ha preparado para afrontar esta aventura?

Es una aventura complicada, sin duda, sustituir a la Voz, como le llama un amigo, porque una cosa es ver el programa y otra muy distinta llevar las riendas desde dentro de la locución, de las preguntas. Yo ya conocía el programa, quién no conoce un espacio que lleva 24 años en antena. También había visto a Jordi Hurtado, somos amigos, pero es cierto, que he necesitado mucha dedicación y mucha paciencia. Teniendo siempre al lado al director guiándome con las pruebas y en la mecánica del concurso. Los espectadores pueden ver que nos lo pasamos bien y que nos reímos, pero un concurso es una cosa muy seria y la dinámica hay que saber llevarla, que no se note que entra alguien nuevo. Yo he cogido un tren en marcha y me lo he tomado muy en serio.

¿Cómo va a preparar su voz para cada programa?

Llevo 40 años de oficio y siempre he jugado con mi voz, la he utilizado en la radio, en cuentos, en historias, en poesías y hasta en series dramáticas. Estoy acostumbrada, la voz era lo que menos me preocupaba, porque creo que los 40 años de oficio sirven de algo. Creo que en mi voz se vio la oportunidad de hacer el cambio de la voz masculina a la voz femenina. Tengo una voz grave, es la de Juanjo pero en mujer.

¿Qué consejos le dio Juanjo?

Juanjo es un amor, el último día estuvimos comiendo juntos y es una persona maravillosa. Me ha dado todos los consejos, pero básicamente que disfrute y que cuide de su niño, que es el micro. Pero en ese espacio yo me siento comodísima. Ha sido un relevo muy bonito y emocionante, me lo esperaba de él porque es todo un caballero, es un hombre encantador.

¿Le hace ilusión volver a un concurso de La 2?

La 2 es mi segunda casa. Yo empecé en Antena 3 con 'Los segundos cuentan'. Fue mi primer programa, y allí aprendí a pasármelo bien y a entender que la tele también era mi medio, porque a mí me infundía respeto.'Cifras y letras', en La 2, fue el lugar donde crecí.

Va a trabajar con Jordi Hurtado, ¿cómo lo ve?

Lo veo maravilloso. Él allí es la figura y hace brillar el programa, es una fuerza de la naturaleza, es perfecto. Yo voy a estar al servicio del programa mientras él lo conduce y estoy encantada de que sea así. Es un tipo excelente.

¿Va a preguntarle por el secreto de la eterna juventud?

Yo solo le he dicho que quiero ser tan eterna como él en 'Saber y ganar'. A él esto le hace mucha gracia. Se lo toma con humor. Espero que me pase un poco de su magia.

¿Qué es lo que más le gusta de 'Saber y ganar'?

Creo que es un programa que funciona muy bien por las pruebas y la estructura que tiene. Es un espacio necesario, de cultura general en el que, afortunadamente, cada vez se atreven más jóvenes y eso me hace muy feliz.

Tras 24 años, ¿cuál cree que es la clave del éxito del programa?

Me parece que tiene tres ingredientes principales: hay preguntas de todo tipo, también de cifras, y eso es divertido, te hace dejar las 'maquinitas' y ejercitar la mente, la memoria y el conocimiento; que el espectador puede jugar desde casa, y por último, está Jordi que lo presenta de maravilla.

¿Qué espera que le aporte esta nueva etapa?

Ya me está aportando el placer de estar en un programa dándole mi voz y mi estilo, que se asemeja mucho al de Juanjo porque lo he tomado como patrón a seguir. Juanjo me dijo que lo hiciera a mi aire, pero es un programa que lleva 24 años y el ritmo está ya muy definido y marcado. Van a notar una voz distinta pero una voz muy parecida a la de Juanjo.

¿Qué le pareció el programa especial de despedida de Cardenal?

Fue muy emocionante, porque nosotros no teníamos guion. Estábamos pendientes de las preguntas de Jordi, pero lo que dijimos y lo que dijo Juanjo nos salió realmente del corazón. Fue una despedida de igual a igual y con mucho cariño, respeto y emoción. Lo que me dijo lo llevo para siempre conmigo.