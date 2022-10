Los pilares de la salud

Según la OMS, la salud hace referencia a un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. Definición que procede del preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptada por la conferencia sanitaria internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 y firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100). Entró en vigor el día 7 de abril de 1948 y desde entonces no ha sido modificada.

En tiempos de tanta inestabilidad social, política y económica es difícil mantener un estado de equilibrio saludable. Las crisis afectan, las noticias no son nada halagüeñas y transmiten temor. Son muchos los aspectos que influyen en la salud personal y aquí en la imagen están los más relevantes, donde cada uno tiene un peso diferente en el estado de bienestar de cada individuo.

Cada columna tiene su jerarquía y quizá la más importante sea 1-la Actitud para afrontar la vida con determinación, que sólo depende de la forma de ser y de actuar de cada individuo ante los acontecimientos que se presentan. Las patologías mentales se han multiplicado en la época “postcovid” y cada uno las ha sufrido a su manera. Ansiedad, depresión, miedo, trastornos del sueño, aislamiento, suicidios, están a la orden del día y quienes adquieren una actitud pesimista para afrontar las circunstancias tienen un alto riesgo de padecer una crisis personal. No todos viven las situaciones negativas de la misma forma y a unos les afectan más y a otros menos. Si esta columna es débil todo tambalea y la definición de Salud de la OMS de completo bienestar físico, mental y social no se produce en quien posee un decaimiento crónificado. Desde mi punto de vista, es el pilar más determinante en la vida.

2-El trabajo, donde uno invierte la tercera parte de su existencia, que si no es vocacional y se hace con desgana genera tensión, lo que provoca un desequilibrio en todos los niveles y ello no es nada saludable. Los sueldos bajos, las dificultades internas, el aburrimiento, las quejas constantes, el pánico al fracaso, la presión de los jefes pueden agravar la situación, de ahí que la actitud personal para afrontarlas sea clave para sobrellevarlo con dignidad. Haz de tu pasión tu trabajo y no tendrás problemas en este aspecto.

3-La pareja, tiene un enorme peso en el estado emocional y en el desarrollo personal. Si estás mal con quien pasas tanto tiempo no hay un completo estado de bienestar y ello afecta fisiológica y mentalmente. Para la mayoría de la población adulta es el factor más enriquecedor o el más desequilibrante.

4-La gestión del estrés, que si no se domina termina alterando al sistema hormonal, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso. Cuando dicen que el estrés mal gestionado mata no se equivocan y quizá la meditación, la lectura pausada, el ejercicio moderado y la actitud personal sean las principales herramientas para mantenerlo controlado o al menos que perjudique lo menos posible.

5-La alimentación, que si no es la adecuada y carece de alguno de los nutrientes esenciales (algo bastante común) provoca un estado de fatiga, sobrepeso, patologías metabólicas y trastornos vasculares de diversa índole, lo que supone una alteración del estado de bienestar del individuo. Una persona mal nutrida “no puede estar bien”.

6-La familia también tiene un peso importante en este sentido. La salud de tus padres y de los seres con quienes has crecido y has pasado las etapas de desarrollo y maduración puede inquietar tu estado fisiológico y mental.

7-El hogar, donde transitas casi la mitad de tu vida, desayunas, comes, cenas, trabajas, te entretienes, amas y duermes. También termina perturbando tu estado interior y el orden, la luminosidad, la temperatura y las condiciones higiénicas influyen en tu salud general. Si no estás a gusto donde más tiempo pasas no puedes estar bien, “es imposible”.

8-El ejercicio, que provoca infinidad de beneficios a nivel muscular, óseo, fisiológico y mental y que debería practicarse en todas las edades . Las actividades físicas bien prescritas disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria, reducen el riesgo de desarrollar una diabetes de tipo 2, regulan la tensión arterial, favorecen la sensibilidad de la insulina, benefician la claridad mental, mejoran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la artrosis, evitan el sobrepeso, aportan energía, aumentan las capacidades funcionales, reducen el riesgo de fracturas, fortalecen la musculatura de sostén, mejoran la velocidad de marcha, el equilibrio y la coordinación, incrementan la masa muscular, regulan las cifras de colesterol y de triglicéridos; aminoran el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer, inducen a un sueño reparador, benefician la autoestima y los síntomas de ansiedad y depresión, favorecen la maduración del sistema nervioso central y el desarrollo de las destrezas motrices, estimulan la producción de materia blanca cerebral, aumentan la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos lo cual produce dilatación arterial, disminuye el riesgo de coagulación, reduce las placas de ateroma y provoca un descenso de células inflamatorias. ¿Hay algún fármaco mejor? ¡Todavía está por descubrir!

9-El descanso, momento en el que se produce la regeneración de los tejidos, se equilibra el eje hormonal, se potencia la inmunidad y se fortalecen todas las células. Quien no duerme bien no tiene una buena salud y la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. No es tanto la cantidad como la calidad de las horas de sueño y la verdadera reparación tisular y neuronal se produce en las fases de sueño profundo. Quien come mal, vive con estrés, tiene problemas con la pareja, duerme en una cama inadecuada y tiene una actitud pesimista está predispuesto a enfermar y la salud depende en gran parte de la forma en la que descansas.

10-La economía, que tanto trae de cabeza y que cada vez daña a más personas. Estamos sufriendo una crisis sin precedentes que en nuestro país afecta a más de un tercio de la población. Si tu economía no llega para las necesidades básicas tu hogar no está bien, no dispones de una buena cama para descansar, no te alimentas correctamente, te genera estrés y si además no dispones de una actitud férrea la enfermedad llega pronto.

La Salud no es solo alimentación, ejercicio y descanso, ¡es mucho más! Y en este breve artículo se han plasmado los diez pilares que más afectan al estado de bienestar global, a esa definición sobre salud que la OMS definió hace ya 75 años. El grosor de cada columna es muy personal y todas las columnas sostienen tu SALUD y tu EQUILIBRIO MENTAL.

Por muy bien que comas y que practiques ejercicio a diario, si tu actitud es pesimista y tienes problemas con tu pareja, tu salud no puede ser buena. Tengamos paciencia, trabajemos la actitud, relativicemos los problemas, comamos bien, empaticemos más y seamos menos materialistas. Con ello “todos iremos mejor”.