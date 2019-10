Alimentación y hábitos saludables: comer mejor para estar mejor

Actualizada 24/10/2019 a las 19:47

El próximo lunes, día 4 de Noviembre, estáis invitados a una Charla sobre “Alimentación y Hábitos Saludables” que tendrá lugar en el salón de actos del Instituto de Educación Secundaria Plaza de la Cruz, a las 17 horas. Una exposición interactiva con un contenido ameno, donde se tratará el tema de la Nutrición junto al de los Hábitos que vamos adquiriendo y las repercusiones que ello conlleva. Tanto la elección de lo que nos llevamos a la boca como la manera en que lo hacemos acarrea problemas de “desnutrición” y falta de vitalidad, además de complicaciones digestivas de diversa índole.

En la charla se darán soluciones prácticas a un tema tan importante como es el del sobrepeso y el de la obesidad en nuestra comunidad, patologías de las que se hace muy poco al respecto y que son un problema muy serio en el que deberían implicarse TODAS las instituciones sanitarias, políticas, educativas, las responsables del marketing publicitario y, por supuesto, la industria alimentaria. Se están poniendo pequeños parches ineficaces y no se ve una salida real al problema, por lo que, quien asista a la charla, al final tendrá muy clara LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

Las “dietas” no funcionan. Y la restricción calórica es inútil. Las dietas hipocalóricas dejan de funcionar a corto plazo, no educan en materia de nutrición, ralentizan el metabolismo y generan una gran ansiedad. ¿Por qué algunos profesionales las siguen recomendando?

Cada vez que se reúne un grupo de “expertos” aboga por concienciar al sistema educativo de la importancia que tiene la promoción de la SALUD en la escuela y de que debería tratarse en todas las materias. Pero todo ello queda en “agua de borrajas”, de ahí la necesidad de hacer un poco más de RUIDO, a través de una charla con un contenido lógico, práctico y basado en la evidencia no manipulada, para dar soluciones a problemas, de los que muchos ven difícil solución y desde mi punto de vista TODO ES MÁS SENCILLO DE LO QUE NOS CUENTAN.

La Escuela es la segunda casa de nuestros hijos y es ahí donde se debe potenciar el conocimiento de lo que “es mejor y es peor” tanto para su rendimiento académico como para su salud futura. Más ejercicio, un poquito de higiene postural al final de cada clase y fomentar la puesta en práctica de “buenos hábitos nutricionales”. Tenemos que hacer algo para que la vida de nuestros hijos sea más activa. “Hablar menos y hacer más”.

La actividad física mejora el rendimiento de nuestros escolares y está claro que la nutrición afecta tanto a la concentración como a la fluidez mental, elementos indispensables a la hora de asimilar contenidos con EFICACIA. Los hábitos se adquieren desde edades tempranas y se automatizan en el entorno familiar, de ahí que sea la familia la MÁXIMA RESPONSABLE de lo que está ocurriendo en este momento. Así que TODOS somos “culpables” en mayor o menor grado y desde luego que YO no me voy a quedar con los brazos cruzados. ¿Y TÚ?

Las políticas sociales y el camino de la industria tecnológica, fomenta el SEDENTARISMO. Nos estamos ACOMODANDO y nos quejamos demasiado. Queremos una temperatura homogénea, tirando a alta; una luminosidad excesiva; una comida abundante; unos móviles superavanzados; unos ascensores más rápidos; unos supermercados repletos de productos “coloridos”; unos coches que aparquen solos; más alimentos hiperprocesados; unos robots que nos hagan la comida, desinfecten la casa y si es posible nos limpien el c… ¿Y luego nos dicen que se promueve la actividad y los buenos hábitos nutricionales? ¿De verdad lo creéis? Pues yo al menos NO.

Uno quiere escuchar lo que le apetece oír, lo que no desea cambiar y si se aproxima a lo que habitualmente realiza pues mejor todavía. Un niño sería feliz escuchando que las galletas son buenísimas, las chucherías son una excelente opción gastronómica, la pasta es mejor que las verduras, el móvil es genial pues favorece las relaciones sociales, que lo ideal para crecer es comer dulces cada dos horas y que las videoconsolas te hacen más inteligentes que los libros.

Comiendo tanto, ¿por qué hay tantas carencias nutricionales? ¿Tenéis plena seguridad de que vuestros niveles de vitamina D son los óptimos? ¿Y los de ácidos grasos omega 3? ¿Y los de magnesio? ¿Y los de vitamina C? ¿Y los de hierro? ¿Y los de vitamina B12? ¿Y los de manganeso? ¿Y los de cromo? ¿Y los de ácido fólico? Y en una analítica convencional no aparecen la mayor parte de estas deficiencias. Son los signos que mostramos los que permiten detectarlas. Para un óptimo funcionamiento celular, metabólico y orgánico es necesario no presentar ninguna carencia en los más de 50 nutrientes que nuestro organismo no puede fabricar. ¿Hacemos algo al respecto? ¿Acaso interesa una sociedad cansada?

Cada vez más niños padecen patologías de adultos, hipertensión, dislipemias, diabetes, colesterol alto, problemas articulares, esteatosis hepática, fatiga crónica, infecciones recurrentes, depresión…. ¿No os parece un problema grave? Pues todo ello es EVITABLE, así que para todo aquel que quiera poner un granito de arena en el asunto os invito a la charla que el próximo 4 de noviembre daré en el Instituto Plaza de La Cruz…. APRENDER PARA PONER SOLUCIÓN. No os dejará indiferentes…

