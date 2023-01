Prestación por desempleo para artistas: quién puede solicitarla y requisitos

Un nuevo decreto ley aprobado recientemente por el Ejecutivo central ha puesto el punto de atención sobre el trabajo de los artistas. El decreto, recoge una serie de reivindicaciones largamente esperadas por el sector cultural, que presenta algunas características específicas, especialmente la temporalidad de los trabajos.

Tres son las líneas fundamentales sobre las que se sustenta esta red de ayuda al sector cultural. En primer lugar, se establece una prestación por desempleo de hasta 600 euros con condiciones menos exigentes respecto a los días necesarios de cotización. En segundo lugar, se va a permitir compatibilidad para recibir la jubilación aun cuando se perciban ciertos ingresos de trabajo. Y por último, se determina una cuota especial para aquellos autónomos que ingresen menos de 3.000 euros anuales.

SOBRE LA NUEVA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

De forma más concreta, gracias a este decreto ley los artistas, trabajadores de actividades técnicas y auxiliares del sector van a poder acceder a un paro de hasta 600 euros mensuales si presentan una cotización mínima de 60 días en 18 meses o de 180 días a lo largo de los seis últimos años. Esta medida supone una reducción significativa en el número de días necesarios para acceder a las ayudas. Por ejemplo, en el caso de una prestación ordinaria por desempleo, se exigen 360 días si tomamos como referencia los últimos 6 años.

No todas las personas que cumplen con el requisito de tiempo mínimo de cotización podrá acceder al 100% de la ayuda, esto es, a los 600 euros. Habrá dos escalones en función del dinero total cotizado en ese tiempo. Los que superen la barrera establecida, recibirán toda la ayuda, pero si no se alcanza el mínimo la ayuda quedará reducida al 80%, esto es, 480 euros. La duración de esta prestación será de 4 meses. La recepción de la ayuda será compatible con los ingresos por derechos de propiedad intelectual e imagen, pero no con otras prestaciones contributivas.

LA MEDIDA EN DATOS

17,2 millones de euros si todos los potenciales beneficiarios percibieran el total de los 120 días de prestación en el ejercicio 2023. Tal y como informa Europa Press en nota de prensa, el coste previsto para la prestación especial de artistas incluida en el Decreto-Ley ascendería asi todos los potenciales beneficiarios percibieran el total de los 120 días de prestación en el ejercicio 2023.

En concreto, se prevé que la prestación especial de artistas dará cobertura a un numero de 5.227 personas al año, potencialmente beneficiarias, tal y como recoge la memoria de impacto económico a la que ha tenido acceso Europa Press del Real Decreto-Ley.

En el documento se recuerda que la financiación de esta prestación especial será con cargo al presupuesto ordinario de prestaciones por desempleo. Además, hace una división en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Así, el coste de la prestación del 80% IPREM para 2.091 beneficiarios (40% de los potenciales beneficiarios) es de 6,2 millones de euros, mientras que el coste de la prestación del 100% IPREM para 3.136 beneficiarios (60% de los potenciales beneficiarios) es de 10,9 millones de euros.

Asimismo, el documento también estima el coste para la Seguridad Social que supondrá una medida como la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística, alcanzando un total de 19,29 millones de euros.

En cuanto a la cotización de los artistas con bajos ingresos integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la medida supone una menor cotización a un número estimado de 10.954 artistas que la verán reducida mensualmente en 69 euros.

Según el informe de impacto económico, esto supone una menor recaudación estimada en 4,53 millones de euros al año, que tendría repercusión en la correspondiente partida presupuestaria del presupuesto de ingresos de la Seguridad Social.

Este año está siendo prolífico en medidas económicas para paliar la crisis actual. Si quieres saber más sobre las principales novedades relacionadas con este tema te invitamos a leer los siguientes artículos: