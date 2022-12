Feijóo arenga al PP para vencer a Sánchez: "Es este Gobierno o España"

esta vez no: esta vez es este Gobierno o España", ha alertado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha arengado a su partido para vencer a Pedro Sánchez desde un proyecto "sin etiquetas" porque la situación de España no es "de siglas": "Ya no es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo, federalismo o independentismo,", ha alertado.

Coincidiendo con el pleno del Tribunal Constitucional que decide si paraliza la tramitación de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, como pide el PP, Feijóo ha reunido este lunes a su Junta Directiva Nacional, donde han estado ausentes los presidentes de Andalucía, Comunidad de Madrid y Murcia por cuestiones de agenda.

Ante los suyos ha advertido de que el país atraviesa una "pesadilla política" que acabará cuando haya elecciones "sean cuando sean" y el PP -lo tiene "claro"- las gane. Pide que sean "cuanto antes".

Feijóo se ha comprometido a defender los "pilares de la democracia" ante el Tribunal Constitucional, ante Europea y a llegar "donde haga falta para hacer cumplir la Constitución".

"Yo no voy a hablar de golpes, pero sí voy a decirle al presidente del Gobierno que ha perdido todo el interés en cuidar la democracia española", ha argumentado Feijóo, quien cree que Sánchez es presidente "legítimamente", pero lo que hace no es "legítimo" porque "desarmar al Estado" no figura en su programa electoral.

En el discurso transmitido en abierto a los medios, pues la reunión ha proseguido a puerta cerrada, Feijóo se ha dirigido a una "mayoría" de españoles "abochornados": a "la abrumadora mayoría de españoles de centroderecha que no pueden continuar así", y también a los socialistas que no comparten la deriva del Gobierno, a "simpatizantes del nacionalismo moderado".

Incluso a los "muchos votantes de Podemos seducidos por sus ansias de regeneración" que "se han sentido traicionados y defraudados".

Feijóo ha considerado que el Gobierno le tiende una trampa y le quiere "provocar" al presentar a Otegi como "modelo de paz" a Junqueras como ejemplo de convivencia o a Irene Montero como "gran jurista". También cuando "llaman a los magistrados del Tribunal Constitucional golpistas".

"Lo que hacen no merece ser imitado. Por eso por mucho que me provoquen unos y otros no me van a mover del marco de la moderación. No soy así. Si alguien quiere a un radical al frente del Gobierno, ya lo tienen", ha recalcado.

DENUNCIA LA COACCIÓN DEL GOBIERNO

Tras las críticas cerradas del Ejecutivo al recurso presentado por los populares ante el TC y la acusación velada de golpismo, Feijóo ha acusado al Gobierno de pretender coaccionarles.

"Si alguien se cree que compararnos con Tejero nos va a amedrentar se equivoca. Dirijo un partido que enfrentó desde el Gobierno el golpe de 1981", ha dicho. Pese a sus palabras, en el 23-F lideraba el Ejecutivo la UCD, mientras Alianza Popular, germen del actual PP, estaba en la oposición.

Feijóo ha arengado a los suyos en un "año crucial" en el que a su juicio el PP es el "enemigo a batir para muchos partidos y dirigentes". El PP dará comienzo a 2023 con actos en Zaragoza y Madrid para presentar a los candidatos autonómicos y municipales, respectivamente.