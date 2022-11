Por qué algunos jubilados no cobran íntegra la paga extra de Navidad 2022

Los jubilados españoles van a tener una “doble alegría” en su cuenta corriente en noviembre. A su pensión ordinaria correspondiente a este mes, van a cobrar además la cuantía de la paga extra de Navidad de 2022. Está previsto que la perciban el día 25, si bien pueden recibirla antes según la entidad bancaria donde la tengan domiciliada.

Pero existe alguna excepción a esta realidad. Las personas que perciben pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o por enfermedad profesional perciben su pensión en 12 pagas y no en 14, por lo que tienen prorrateadas las extras y no las perciben las pagas especiales vinculadas al verano y la Navidad. Además, no todos los pensionistas cobrarán la totalidad de la paga extra este invierno.

puede definir la cantidad a cobrar e incluso si recibimos paga doble o no. Eso sí, A la hora de retirarse del mercado laboral es importante decidir en qué mes jubilarse, puese incluso si recibimos paga doble o no. Eso sí, la edad de jubilación en 2023 seguirá siendo de 65 años. También existe la jubilación anticipada involuntaria, con diferentes causas y requisitos. Se produce por tres supuestos principales: la jubilación anticipada voluntaria, es decir, a petición del trabajador; la que se produce por cese forzoso de la actividad laboral y, por último, ciertas profesiones que tienen una edad de jubilación menor.

El mes en el que decidimos jubilarnos es clave

Por norma general, los jubilados cobran su pensión en 14 pagas anuales. Es decir, una paga mensual más dos extras, la de verano y esta que se cobra a finales de noviembre para afrontar los gastos de Navidad. Sin embargo, cobrar o no la paga extra de invierno y verano depende, principalmente, del momento en el que el trabajador decida retirarse del mercado laboral y jubilarse. El mes en el que tomamos esa decisión es muy importante ya que puede definir incluso la cuantía final que nos corresponde como jubilados.

Cuando una persona se retira y la Seguridad Social lo aprueba, recibe su pensión en mensualidades naturales vencidas, es decir, que la Seguridad Social paga el primer día de cada mes la pensión correspondiente al mes anterior (lo que se conoce como mes vencido), aunque algunas entidades bancarias adelantan el pago al, 25, 26 o 27 de cada mes.

Los jubilados a partir del 1 de junio de 2022 tendrán derecho a una sexta parte de la paga de Navidad por cada mes hasta el 30 de noviembre de 2022. No tendrán derecho a la paga de verano de 2022. Y los jubilados a partir del 1 de diciembre de 2022 tendrán derecho a una sexta parte de la paga de verano por cada mes hasta el 31 de mayo de 2023. Los jubilados en este periodo señalado, tendrán derecho a la totalidad de la paga de Navidad de 2023.