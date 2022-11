Qué día cobran la paga extra de Navidad 2022 los pensionistas y jubilados

Los jubilados españoles van a tener una “doble alegría” en su cuenta corriente en noviembre. A su pensión ordinaria correspondiente a este mes, van a cobrar además la cuantía de la paga extra de Navidad de 2022. Está previsto que la perciban el día 25, si bien pueden recibirla antes según la entidad bancaria donde la tengan domiciliada.

Existe una doble excepción a esta realidad: las personas que perciben pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o por enfermedad profesional. En estos casos, perciben su pensión en 12 pagas y no en 14, por lo que tienen prorrateadas las extras y no las perciben las pagas especiales vinculadas al verano y la Navidad. En cualquier caso, en enero de 2023, la famosa ‘paguilla’ o paga extra de enero no se cobrará.

inflación es la nueva referencia para revalorizar las nóminas de los pensionistas. La cifra exacta se calcula haciendo la media del Tras la aprobación de la ley de reforma de las pensiones , laes la nueva referencia para revalorizar las nóminas de los pensionistas. La cifra exacta se calcula haciendo la media del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Es por eso que este mes es clave para saber cuánto subirán definitivamente.

100 euros más al mes de media para los más de nueve millones de beneficiarios de una prestación de la La estimación que a día de hoy maneja el Gobierno de España es que pensiones subirían en 2023 un 8,5%. Así lo avanzó en el mes de octubre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Esto supondrá casipara los más de nueve millones de beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social

En cualquier caso, cabe resaltar que ese 8,5% es una estimación y que puede cambiar con los datos que ofrezca la inflación en este último tramo del año. Es decir, la revalorización definitiva se conocerá cuando se publique el IPC de noviembre. "La previsión que tenemos hoy sobre cómo se va a comportar este indicador es del 8,5%. En el entorno del 8,5%. Podría estar en el 8,4% o en el 8,6%", matizó Montero. Y será el mismo porcentaje para todas, sin excepción, ya que en esta ocasión las pensiones mínimas y contributivas no tendrán un incremento mayor, como ha sido habitual en los últimos años.

