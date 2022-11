Plus del Ingreso Mínimo Vital: quiénes lo cobrarán a partir de enero 2023

Consejo de Ministros aprobó el reglamento de incentivos al empleo. En él adelantaba que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) podrán cobrar, a partir de 2023, un plus si acceden a un empleo. Este plus les permitirá El pasado mes de septiembre elaprobó el reglamento de incentivos al empleo. En él adelantaba que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) podrán cobrar, a partir de 2023, un plus si acceden a un empleo. Este plus les permitirá aumentar la cuantía de la ayuda hasta un máximo de 17.000 euros anuales y quiere impulsar la incorporación de los perceptores de esta renta al mercado laboral. Esto es, evitar el miedo a buscar un trabajo e incrementar sus ingresos y que ello les suponga perder su prestación o ver reducido su importe.

Se estima alrededor de 100.000 hogares puedan verse favorecidos por este plus, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Los primeros perceptores podrían comenzar a cobrarlo a mediados de 2023 y, a partir de ese momento lo recibirán a lo largo de un año.

REQUISITOS PARA PERCIBIR EL IMV

Estos son los requisitos exigidos desde la Seguridad Social para poder al Ingreso Vital Mínimo:

Tener al menos 23 años , o 18 años en caso de tener menores a cargo.

, o 18 años en caso de tener menores a cargo. No beneficiarse de ninguna pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o jubilación.

por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o jubilación. Haber vivido de manera independiente al menos 1 añ o en el caso de familias y 3 años en el caso de personas que residen solas.

o en el caso de familias y 3 años en el caso de personas que residen solas. Haber residido de forma continuada en España al menos durante un año.

al menos durante un año. Haber requerido previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

a las que se pudiera tener derecho. En el caso de unidades de convivencia , haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.

, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud. También podrán beneficiarse las personas que sean usuarias temporales de una prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o socio-sanitario.

El derecho a percibir el IMV está disponible para todas aquellas personas o unidades de convivencia que no lleguen a ingresar una cantidad superior a su renta garantizada. Para hacer este cálculo, además, se tienen en cuenta el patrimonio, de forma que este no puede triplicar la prestación completa de un año. En este cómputo no entra la vivienda habitual ni las deudas.

¿CÓMO SE CALCULA LA CUANTÍA DEL NUEVO PLUS?

simulador online para que los posibles beneficiarios puedan realizar el cálculo. Así, sabrán qué ayuda pueden percibir si encuentra un nuevo empleo o si, por ejemplo, amplían las horas de su contrato. El cálculo no es sencillo, ya que intervienen muchos y diversos factores. Por este motivo, la Seguridad Social tiene previsto lanzar unpara que los posibles beneficiarios puedan realizar el cálculo. Así, sabrán qué ayuda pueden percibir si encuentra un nuevo empleo o si, por ejemplo, amplían las horas de su contrato.

La cuantía a percibir depende de tres factores esencialmente: la composición del hogar (presencia de menores, familias monoparentales, discapacidad, etc. son factores que influyen en las cuantías); el tipo de cambio laboral (se verán más beneficiados los que acceden al mercado laboral que los que mejoran su puesto de trabajo); y por último, en función del incremento salarial.