Sánchez y Díaz se reúnen para reforzar la coalición de PSOE y Unidas Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes por la tarde con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , en un encuentro que ha servido "para fortalecer la coalición", han señalado fuentes del Ejecutivo.

Ha sido una reunión "muy positiva y fructífera", han asegurado las mismas fuentes, al advertir que el Ejecutivo es consciente de los "grandes retos de país" a los que se enfrenta y que por eso van a seguir trabajando "mano a mano, empezando por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado".

Este encuentro se produce justo después de que Sánchez asegurara que su objetivo es mantener la coalición de gobierno hasta que acabe la legislatura, en diciembre de 2023, porque considera que sería un mensaje de estabilidad para el país y de entendimiento entre fuerzas de izquierda.

No obstante, las discrepancias entre los dos socios han vuelto a hacerse evidentes este lunes porque Unidas Podemos no está conforme con el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que aprueba hoy el Consejo de Ministros e incluso podría plantearse no apoyarla en la tramitación parlamentaria y descolgarse nuevamente de una ley del Gobierno de coalición.

Aparte, está pendiente también la reunión de la mesa de seguimiento del pacto de coalición de gobierno que solicitó la vicepresidenta segunda tras el choque por el aumento del gasto militar (un crédito extra de 1.000 millones de euros) el pasado 5 de julio.

Una reunión sobre la que el presidente ha hablado por la mañana en una rueda de prensa en Tirana (Albania) al subrayar su disposición a que ese encuentro se produzca, insistiendo en que el diálogo entre los socios "siempre es importante", pero sin concretar una fecha.