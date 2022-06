El transporte amaga con otra huelga al sentirse excluido de las ayudas del Gobierno

paralizar la distribución alimentaria en determinadas zonas del país. Los carburantes están en máximos históricos y los transportistas están sufriendo las consecuencias. La gasolina marcó este domingo un precio medio de 2,13 euros el litro, mientras que el diésel ha llegado a los 2,10 euros, por lo que la subvención del Gobierno de 20 céntimos por litro ha quedado diluida, sobre todo para este sector que se movilizó en el mes de marzo llegando a

Por ello, el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte y líder de los paros de hace tres meses, Manuel Hernández, aseguraba hace unos días que si la administración no remediaba esta situación se verían obligados a "reactivar la huelga que se suspendió el 2 de abril". En declaraciones a este periódico, Hernández explicó que si las promesas del Gobierno no se cumplen -entre las que destaca la ley que prohíbe la contratación a pérdidas de los servicios de transporte-, la Plataforma volverá al "paro indefinido". Así, aunque este mismo sábado el Gobierno aprobó el nuevo plan anticrisis en el que se incluye el retraso de las cuotas a la Seguridad Social al sector de transporte, así como la extensión de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, Hernández sostuvo que la solución a esta situación "no pasa por subvenciones", sino por un "cambio legislativo de fondo".

La amenaza no es una broma. Este mismo domingo la Plataforma ha consultado en todas sus delegaciones provinciales a sus asociados si retoman las movilizaciones. En caso afirmativo, la reactivación del paro tendría lugar en julio, aunque el día todavía está por decidir, porque le han dado al Ejecutivo hasta el 30 de junio como fecha límite para obtener una respuesta a sus reivindicaciones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del paro que tuvo lugar en marzo, se comprometió a aprobar una ley que prohíba trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente Ley de cadena la alimentaria, antes del día 30 de julio, por lo que aún quedaría un mes.

En cualquier caso, desde el sector explican que la decisión de trabajar a pérdidas recae sobre cada una de las empresas transportistas que deciden hacer un servicio a un cliente por un precio ya pactado. Pero la competencia entre las empresas y los autónomos hace que se acepten pedidos que, con los actuales precios de los carburantes, no sean rentables.

Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -máximo órgano de representación del sector- envió una carta al ministerio la semana pasada pidiendo ayudas al sector como que la subvención a los carburantes llegara a los 40 céntimos por litro o la extensión de las ayudas directas a los transportistas. En cambio, por ahora ellos no se plantean la convocatoria de una huelga que desde el sector agroalimentario ya han advertido de que sería "inasumible".

"La cadena agroalimentaria no podría soportar una nueva huelga del sector del transporte", aseguraron bajo un mismo comunicado la semana pasada organizaciones agrarias y empresariales. Y es que los paros de marzo provocaron problemas en la cadena de abastecimiento de productos básicos que no se pueden volver a permitir. "Mostramos la máxima preocupación por las graves consecuencias que un nuevo paro podría tener sobre las empresas y los consumidores", denunciaron. Sobre todo alertan sobre la campaña de recogida de fruta, donde gran parte de la producción tiene como destino otros países y un paro del transporte por carretera significaría pérdida de prestigio y de destinos de exportación.