¿Me tengo que poner la mascarilla en el ascensor?

Tras casi dos años, el pasado miércoles pudimos quitarnos las mascarillas en casi todos los espacios. Fue el 20 de mayo de 2020 cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden que regulaba su uso obligatorio.

Hay determinados espacios en los que las personas de más de seis años sí deberán ponerse la mascarilla, como centros sanitarios y sociosanitarios (como residencias), y en el transporte público. Eso sí, ya no es obligatorio el cubrebocas en los andenes y en las estaciones de transporte.

El Ministerio de Sanidad recomienda que algunos colectivos usen la mascarilla de manera responsable. Se refiere así a las personas mayores de 60 años, a inmunodeprimidos, embarazadas, profesores con factores de vulnerabilidad y en reuniones familiares en las que haya personas vulnerables.

Una de las dudas que han surgido es qué pasa en las zonas comunes de edificios, como el portal o el ascensor. El real decreto no hace referencia a la obligatoriedad de su uso en estos espacios, por lo que se trata de una decisión opcional.

La normativa general establece que en las comunidades de vecinos su uso no es obligatorio ya en espacios comunes, aunque es aconsejable llevarla en el caso de que no se pueda mantener la distancia física de seguridad y si no hay una adecuada ventilación.

ESPACIOS DONDE SIGUE SIENDO OBLIGATORIO LLEVAR MASCARILLA

Estas son las excepciones en las que la mascarilla seguirá siendo obligatoria y los ámbitos en los que podremos ir sin ella.

Transporte público: Obligatorias

No habrá excepciones en los transportes públicos y la mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos: avión, ferrocarril, autobús, metro y transportes en barco en interior.

Centros sanitarios: Obligatorias

La obligatoriedad del uso de las mascarillas se extiende también al ámbito sanitario. Se mantendrá en el interior de los centros, de los servicios y de los establecimientos sanitarios. Incluye desde las farmacias hasta los hospitales y centros de salud y de transfusión de sangre. Deberán llevar la mascarilla los trabajadores, visitantes y las personas ingresadas cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación.

Residencias: Obligatorias, pero no para los residentes

Los mayores que vivan en estos centros no tendrán que usarla. Sí deberán utilizarla los trabajadores y las personas que acudan de visita.

Vulnerables: Uso responsable

Las autoridades sanitarias quieren que el uso de la mascarilla sea, mayoritariamente, una medida de ‘responsabilidad’ personal, incluso cuando no sea obligatoria. Por eso, abogan por un uso responsable en la población vulnerable, entre la que se encuentran los mayores de 60 años, en cualquier situación en la que tengan contacto prolongado con personas a una distancia menor de 1,5 metros y especialmente cuando haya aglomeraciones.

Empresas: Cada una decidirá

La obligatoriedad del uso de las mascarillas en las empresas queda en manos de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales. La Ponencia de Alertas aconseja utilizar la mascarilla siempre que el trabajo deba realizarse a una distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio.

Comercios, cines y ocio: Uso responsable y recomendación

La obligatoriedad del uso de la mascarilla decae en los espacios cerrados de uso público y en los distintos espacios de ocio. En estos puntos se apela al “uso responsable” y está recomendado su uso en espacios cerrados de uso público.

Ámbito escolar: No será obligatoria

Se aconseja no utilizar la mascarilla por parte de los alumnos en el ámbito escolar, aunque se mantiene la recomendación entre la población vulnerable, por ejemplo en profesores.

Positivos: Recomendación

Las personas que sean positivas en covid no tendrán que realizarse pruebas ni cumplir aislamientos, según el protocolo actual. Pero se recomienda utilizar mascarilla en todos los ámbitos, disminuir las interacciones sociales y evitar el contacto con personas vulnerables y la participación en actos multitudinarios durante diez días. Los residentes deberán mantener un aislamiento de cinco días y el personal sanitario y sociosanitario no podrá acudir al trabajo en cinco días, además de realizarse una prueba antes de volver al trabajo.