A nadie sorprende ya entrar en un bar y que nadie, o casi nadie, lleve bien colocada la mascarilla. La notable reducción de casos de coronavirus en los últimos tiempos ha ido aparejada de una relajación en las normas en algunos de estos locales de ocio, donde la mascarilla era hasta este martes obligatoria solo mientras no se comía o no se bebía. Por eso, todo parece indicar que el sector de la hostelería irá de avanzadilla en la supresión de la mascarilla al resto de sectores, actividades y negocios.

“La mayoría de bares y restaurantes quitará la mascarilla a sus trabajadores puesto que también la mayoría de los clientes ya, en la actualidad, la utiliza de forma residual. Por tanto, si los clientes no la utilizan y el riesgo es muy bajo se irá eliminando”, valoraba ayer el secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Nacho Calvo, que recuerda que “solo el servicio de prevención podría obligar a su uso”.

El gerente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Casco Antiguo, Carlos Albillo, afirmaba que los primeros días “quizá cueste un poco” despedirse de la mascarilla en bares y restaurantes, pero está convencido de que el proceso de supresión será en bares “más acelerado” que en el comercio. “En la calle no es obligatoria y todavía vemos a gente que la lleva. Poco a poco, si no hay repuntes ni nuevas olas, se normalizará no llevarla”.

COMERCIO, LIBERTAD DEL CLIENTE

En cambio, Albillo apuntaba que en los comercios de ropa, calzado, ópticas, accesorios, etc, la tónica general hoy - primer día sin obligatoriedad - será su mantenimiento. “Los comerciantes y trabajadores la llevarán, en su gran mayoría, pero se atenderá igualmente a todo el mundo, a quien la lleve y a quien no. El respeto es la clave”, añadía el directivo.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Pamplona y directora de El Toro, Sara Martínez, contaba que entre los asociados “se va igualando quien va a optar porque no sean obligatorias y respetar a quien las quiera seguir llevando y quien de momento, la va a mantener e ir viendo cómo evoluciona todo para valorar el momento de quitarlas del todo”. En su caso, la mantendrá. “Algunos preferimos ver cómo reaccionan los clientes, que el personal también esté seguro”.

Desde El Corte Inglés en Pamplona se indicaba que estaban a la espera de la analizar las medidas para tomar una decisión, aunque a nivel nacional ya se ha anunciado que mantendrá, de momento, el uso de las mascarillas. También en Carrefour, Cortefiel y Mango se prevé que la mascarilla forme todavía parte de la indumentaria de los trabajadores.

En Ensanche Área Comercial, su gerente, María Jesús Alonso, apuntaba que “está igualada” la postura de quitarse la mascarilla y la de mantenerla. “Se deja plena libertad a los clientes de ir o no con ella. Además, quienes no la llevarán, si el cliente pide que se la pongan, se la pondrán. Esperamos que el tema se lleve con tranquilidad”.