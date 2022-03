Los transportistas convocantes del paro mantienen su protesta en Madrid

Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera mantiene su convocatoria de paro y de la concentración prevista para este viernes en Madrid, pese "mafia opresora". Lamantiene su convocatoria de paro y de la concentración prevista para este viernes en Madrid, pese al acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) , al que tilda de

"Estamos a un paso para desenmascarar a este Comité que a lo largo de los años sólo se ha aprovechado de nosotros. Es el momento de desmantelar la mafia que nos ha manejado y oprimido y que desde su posición dominante nos tiene arruinados", ha dicho el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

El Gobierno y el CNTC alcanzaron de madrugada un acuerdo que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio (lo que equivaldría a un ahorro medio de 700 euros mensuales por camión) y que supone ayudas por un total de 1.050 millones de euros.

Entre otras medidas, el Gobierno también se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte "los principios de la ley de la cadena alimentaria" para evitar un abuso de la subcontratación y de que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.

Esta última es precisamente la principal reivindicación de los pequeños transportistas que han parado su actividad durante las dos últimas semanas y que se niegan a sentarse en una mesa de negociación junto a las empresas cargadoras -que sí están representadas en el CNTC-.

"NOSOTROS SOMOS LOS QUE TENEMOS LOS CAMIONES"

Aún así, tras conocer el resultado de la reunión entre las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transporte con el CTNC, Hernández ha dicho que esa "posición dominante" del órgano del sector elegido como interlocutor con el Gobierno "se ha terminado".

"Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer", ha apuntando en las redes sociales horas antes de la convocatoria con la que hoy espera reunir a miles de personas ante el Ministerio de Transporte, donde anoche se pactaron acuerdos para el sector.

Para Hernández, la concentración de hoy es "una oportunidad de disfrutar, conocernos y que estos señores vean que el sector de base se ha unido, que nos van a tener que escuchar quieran o no quieran; que todo lo que orquesten con estos señores que no nos representan no vale para nada".

"Todos los parches y promesas se los lleva el aire y no va a dar lugar a que nosotros nos rindamos. Esto lo hemos empezado y tenemos que acabarlo como corresponda", sin "tirar por la borda tantos días de aguante", ha dicho para tratar de animar a la participación de los miles de transportistas que durante casi dos semanas han parado sus vehículos, poniendo contra las cuerdas la cadena de distribución de toda España.

En este sentido, mantiene la convocatoria del paro y asegura: "No vamos a arrancar de cualquier manera, ni para que otros negocien nuestro futuro por nosotros".