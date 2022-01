PharmaMar ha anunciado este martes la publicación de un artículo en la revista Life Science Alliance titulado "Pre-clinical and randomized phase I studies of plitidepsin in adults hospitalized with COVID-19" en el que, incluida la actual ómicron . Según los datos finales publicados en este artículo, plitidepsina ha demostrado tener unaa concentraciones bajísimas (nanomolar) con un índice terapéutico in vitro positivo. Estos estudios han sido dirigidos por el Dr. Adolfo García-Sastre, catedrático en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, en Nueva York, Estados Unidos