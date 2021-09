Qué debemos hacer en la DGT para no recibir multas si otra persona coge nuestro coche

Pero hay un detalle que muchas veces se nos escapa y que se repite en muchas familias. Sucede cuando sus miembros comparten un mismo coche y también cuando uno ellos, el de mayor edad, ha dejado de conducir y cedido su coche a un hijo. Esto no quiere decir que no haya ningún tipo de procedimiento que notificar a la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que si no se le comunica quién va a ser el conductor habitual de ese coche, la DGT seguirá enviando todas las comunicaciones, incluidas las multas, al titular del vehículo.

Cuando una multa llega a quién se supone que ha sido el infractor (por figurar como conductor titular y habitual), hay que iniciar un procedimiento de identificación que demuestre que no ha sido él, sino otra persona, la que ha cometido la infracción. Es muy importante desarrollar este trámite si la multa conlleva pérdida de puntos en carné.

Para evitar este tipo de situaciones, incluso entre personas de confianza, hay que notificar la DGT quién es el conductor habitual del coche. Se considera conductor habitual aquel que al menos utiliza el vehículo 30 días al año (en el caso de los coches de alquiler, se cuentan periodos de más tres días). Para llevar a cabo este procedimiento y ver las condiciones e instrucciones habrá que acudir a la sede electrónica de la DGT.

En el menú 'Vehículos' aparecerá la opción 'Comunicación del conductor habitual'. El trámite puede completarse a través de la aplicación miDGT, utilizando el certificado digital desde el ordenador o acudiendo de manera presencial a una oficina o Jefatura Provincial de Tráfico (siempre bajo solicitud de cita previa). Será necesario disponer de un documento de consentimiento que se custodiará por el titular o el arrendatario y presentarlo en la Administración.