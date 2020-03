El Gobierno pide respeto hacia Calvo y no confirma si ha dado positivo

Actualizada 24/03/2020 a las 16:25

El Gobierno ha pedido esta tarde respeto sobre la situación de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ingresada por una infección respiratoria, y no ha confirmado si ha dado positivo en la prueba del coronavirus, porque aún no tiene los resultados.



Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha considerad que hay que ser "muy respetuosos" con la "situación de enfermedad" de los miembros del Consejo de Ministros y ha defendido "guardar la discreción debida".



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recalcado que aún no se conoce el resultado de la prueba del coronavirus practicada a Calvo y no ha dado detalles sobre el estado de la vicepresidenta, si bien ha agradecido las muestras de cariño y preocupación de los medios o de muchas personas anónimas hacia la número dos del Ejecutivo y otros miembros.



Sí ha contado la titular de Hacienda que las dos ministras que dieron positivo en coronavirus, Irene Montero y Carolina Darias, se están recuperando en sus respectivos domicilios guardando la debida cuarentena.



Así, ha señalado que Irene Montero "se recupera adecuadamente" como lo hace también Darias.



Montero y Darias dieron positivo el pasado 12 de marzo, días después de haber participado en la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer en Madrid, en cuya cabecera estaba la vicepresidenta Calvo, así como la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también contagiada con el COVID-19.



Carmen Calvo se encuentra ingresada en una clínica madrileña a la que acudió el domingo por la tarde y en la que, tras someterse a varias pruebas, los facultativos decidieron que permaneciera hospitalizada debido a una infección respiratoria.



El Gobierno ha ordenado la desinfección de algunas dependencias de la vicepresidencia que ella dirige, así como de las que utilizan los conductores del complejo de la Moncloa, colectivo en el que se han dado casos positivos.

