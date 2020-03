Irene Montero da positivo por coronavirus y Pablo Iglesias está en cuarentena

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo por coronavirus y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está en cuarentena, según ha informado Moncloa.



El Gobierno ha informado de que este mismo jueves se realizarán pruebas a todos los miembros del Ejecutivo y que los resultados se conocerán esta misma tarde. En el Palacio de la Moncloa "hace días" que se venían aplicando protocolos preventivos.



La infección por coronavirus de la titular de Igualdad se ha dado a conocer antes de la celebración del Consejo de Ministros, que tiene lugar a las 12.30 horas, y en el que se tomarán las "medidas de prevención auspiciadas por las autoridades sanitarias". Montero participó este mismo martes en el último Consejo.



SÁNCHEZ ADAPTA SU AGENDA: LAS REUNIONES SERÁN TELEMÁTICAS



Por lo tanto, a la reunión asistirán los miembros del Ejecutivo cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque en respuesta al Covid-19. Tras el encuentro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante los medios en rueda de prensa y las preguntas se realizarán de forma telemática.



A partir de este momento, según ha apuntado Moncloa, las demás reuniones previstas en la agenda del presidente se realizaran de manera telemática. La primera que aplicará este criterio es la cita de esta tarde con los agentes sociales.



Sánchez tenía previsto reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y con los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, para promover el diálogo social y establecer un calendario oficial de reuniones.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.