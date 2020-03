Coronavirus: Hospitales y residencias de ancianos,los primeros en recibir los test rápidos

Actualizada 22/03/2020 a las 14:21

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este domingo que habrá test rápidos para toda la población que lo necesite y que ya se están comenzando a distribuir de forma equitativa entre hospitales y zonas de alto riesgo como las residencias de ancianos.



Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus en la que ha destacado que a la hora de iniciar el reparto de estos test de diagnóstico del COVID-19 "hay puntos más calientes que otros".



En este sentido, ha explicado que la prioridad son los hospitales y el personal de alto riesgo que trabaja en lugares como las residencias de ancianos o equivalentes, para asegurar que no entren personas infectadas y detectar pronto los casos positivos para separarlos a tiempo antes de que produzcan situaciones tan graves como las ya vividas.



A partir de ahí, Simón ha explicado que "en 2, 3 o 4 días" se va a continuar trabajando con la totalidad de la población con el objetivo de conocer la transmisión real, identificar los casos positivos para garantizar su aislamiento y no forzar aislamientos dentro de los hogares de casos negativos, además de plantear nuevas estrategias para las siguientes fases.



"No hay que dudar en absoluto de que esto va a llegar a un punto álgido en un momento y va a empezar a bajar y tendremos que ir progresivamente desescalando las medidas", ha destacado.



A partir de ese momento -ha explicado- los test serológicos, que valoran si la persona ha desarrollado algún grado de inmunidad frente al virus o si ha padecido la enfermedad previamente, van a empezar a cobrar importancia, porque nos darán la idea de la base poblacional que todavía se podría infectar en nuevas olas del virus.



Simón ha explicado su ausencia en la rueda de prensa de este sábado. "La noche del viernes tuve un cuadro de tos y, por si acaso, dado que desgraciadamente soy de las personas que más contacto social tiene en España en estos momentos, se consideró que era importante valorar si era una persona de alto riesgo o no".



Ha reconocido que no es "agradable" para las personas que desde hace tiempo están esperando a que les realicen la prueba ver que gente "como yo tiene el resultado inmediatamente".



"Lo comprendo. No es lo que a mí me gusta, me gusta que los derechos sean iguales para todos, me gusta que, si hay pruebas, sean para todos, pero es cierto que es una situación especial y me han tenido que hacer la prueba con cierta rapidez para evitar riesgos a grupos que tienen que garantizar que todos podamos salir de esto", ha dicho.

