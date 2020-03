Sanidad advierte de que el "colapso sanitario" se puede producir en algunos puntos de España

Actualizada 22/03/2020 a las 15:03

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que el "colapso" del sistema sanitario "se puede producir en algunos puntos" pero ha expresado sus dudas de que sea generalizado en toda España. "La epidemia empezará a descender antes del colapso sanitario, si es que este se produjera", ha dicho.



"Si estamos pensando que el día con mayor transmisión, a partir del cual empezamos a descender, se va a producir esta semana, el punto crítico para las Unidades de Cuidado Intensivo se producirá una o dos semanas después", ha manifestado este domingo Simón en la rueda de prensa de los responsables técnicos del comité de seguimiento del coronavirus en España.



En este sentido, ha explicado que si todos los pacientes que tienen que ir a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) "se dieran al mismo tiempo", habría un "colapso sanitario". "Si se van extendiendo a lo largo del tiempo, como parece que está siendo, tenemos una opción. La presión sobre el sistema sanitario va a ser muy alta, la extensión en el tiempo facilitará que lo podamos controlar", ha precisado.



Asimismo, ha asegurado que ahora mismo "es posible que haya menos transmisión" y ha pedido aplicar las medidas "correctamente" o si no "no van a tener el efecto deseado". "Relajar esas medidas antes de tiempo implicaría volver a empezar", ha precisado.



Precisamente, Simón ha apuntado que las medidas actuales "tienen como objetivo hacer que la curva se estabilice", por lo que ha incidido en la importancia de mantener la distancia social, porque, a su juicio, "es la única forma de evitar los contagios y conseguir doblar esa curva".



En la última semana, según ha añadido, la tendencia general "hace una pequeña estabilización" en el número de nuevos casos, algo que "da una pequeña esperanza" aunque hay que "ser todavía muy prudentes".



Así, el experto ha resaltado que el objetivo es "conseguir que la incidencia de los últimos catorce días vaya bajando". "Desgraciadamente sabemos que hay comunidades en las que va a seguir subiendo", ha lamentado.



A la hora de valorar nuevas medidas, Simón ha comentado que hay que "tener cuidado" porque las que hay ahora "son ya muy restrictivas". "Tenemos que ser muy conscientes de la importancia de mantener esas medidas", ha precisado.



"En España, afortunadamente, tenemos una epidemia que va evolucionando en diferentes velocidades en diferentes áreas. No podemos asegurar que la saturación se vaya a producir a la vez", ha manifestado.



TEST RÁPIDOS QUE DAN UN RESULTADO "INMEDIATAMENTE"



Respecto a los nuevos test rápidos para diagnosticar el coronavirus, Simón ha explicado que es un kit que da "inmediatamente la lectura de positivo, negativo o dudoso", en un "tiempo breve entre 10 y 20 minutos". "Empezaron a llegar ayer, la distribución hay que hacerla de la forma correcta, porque tenemos puntos más calientes que otros", ha dicho.



En este punto, ha afirmado que el objetivo es "conocer la transmisión real" que hay en la población y "cómo está afectando". Por ello, ha defendido que hay que "identificar los casos positivos y plantear nuevas estrategias para las siguientes fases" y ha señalado que "esto en algún momento va a empezar a bajar".



"Vamos a tener suficientes test para toda la población, lo primero es solucionar los problemas agudos y luego ir atacando el resto de problemas generales. Se están realizando entre 15.000 y 20.000 test diarios", ha recordado Simón.



Por último, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha subrayado que, entre las medidas que se pueden tomar para "desahogar" hospitales, está la posibilidad de trasladar enfermos a centros de otras comunidades autónomas. "Las necesidades específicas se van valorando y si es necesario hacerlo se hará. El sistema sanitario ahora mismo es prácticamente uno", ha concluido.

