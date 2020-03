Actualizada 01/03/2020 a las 15:04

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su gobierno cumplirá el Estatuto vasco y ha subrayado que el diálogo en materia territorial "se abrirá paso" y que la "concordia vencerá" frente a los "obstáculos y las zancadillas".



Sánchez participa este domingo en Vitoria junto a la líder del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, en el acto de presentación a las candidaturas a las elecciones vascas del 5 de abril, encabezadas en Bizkaia por la propia Mendia, en Gipuzkoa por Eneko Andueza y en Álava por Gloria Sánchez.



En su intervención, el secretario general del PSOE se ha referido a la "brecha" en materia territorial abierta "por la falta de diálogo y entendimiento".



"Los agravios han sido respondidos con agravios. Y sabemos cuál es el final de la política del ojo por ojo: al final todos ciegos", ha advertido Sánchez.



Frente a los "extremos" que buscan "abonar la pelea, la confrontación y la bronca" el presidente ha reivindicado que "hay una mayoría en Euskadi y España que quiere vivir en tolerancia, respeto, e integración".



A esa mayoría social le ha trasladado que el diálogo "se abrirá paso", pese a "las zancadillas y a los obstáculos" y que "la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación".



Se ha dirigido a la "derecha dividida en tres", de la que ha dicho que "parece que quiere regresar a la etapa de la que se salió hace 40 años", para advertirle de que su partido "acepta conversos", pero no tolera "ni una lección sobre su compromiso con la Constitución".



"Somos constitucionalistas, pero de la Constitución entera, no del constitucionalismo del 155 semanal que nos propone la derecha", ha dejado claro, tras señalar que el PP "esconde su siglas en Galicia y en Euskadi se presenta con candidatos de otro siglo".



En este sentido, ha insistido en que su gobierno asume la "diversidad" como "principal activo del país", por lo que se ha comprometido a cumplir el Estatuto de Gernika, a través del traspaso de las competencias pendientes, proceso que cuenta con un calendario pactado entre los dos ejecutivos.



Ha mostrado su profundo respeto al PSE y como ejemplo y en contraposición con lo ocurrido con el PP vasco ha dicho que "todas las decisiones que le afecta se toman en Euskadi y no en un despacho en Madrid".



"Hay otros (PP y Ciudadanos) que suman siglas, nosotros sumamos con nuestras políticas. Están en la confrontación cuando la ciudadanía esta en otra cosa. Si quieren gritan que griten, si quieren crispar que crispen, si quieren insultar que insulten, nosotros a lo nuestro", ha reivindicado.



Sánchez se ha despedido con el compromiso de visitar en más ocasiones Euskadi durante la precampaña y con la confianza en que Mendia se convierta en la primera mujer lehendakari.



Por su parte, Mendia ha criticado que "ahora el PP trae de la mano a Vox, otra vez a caballo, a asaltar el Parlamento a golpe de banderas y trincheras".



"Con los socialistas que no cuenten para volver a lo que hemos conseguido dejar atrás, no nos van a encontrar en batallas entre unos nacionalistas y otros ni en hacer política de trincheras", ha asegurado.



Mendia ha apelado a los votantes que apoyaron al PSOE en las elecciones generales porque las autonómicas "son tan determinantes como lo fueron las generales porque volvemos a jugarnos el dar un salto atrás a lo peor de nuestra historia".



"Somos los aliados de quienes quieren que el Gobierno Vasco no vuelva a enredarse en banderas, de los vascos que tienen puesta su esperanza en Pedro Sánchez. Para salir del bucle de resignación y retroceso que proponen las derechas", ha dicho.



La candidata socialista ha advertido de que la estabilidad es un "patrimonio social" y que hay que mirar a España "sin complejos". "Euskadi necesita a España y quien juega con la estabilidad del Gobierno de España juega con la estabilidad de la ciudadanía vasca".



También ha intervenido la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, que ha llamado a "frenar y aislar a la extrema derecha y también a la derecha extrema descabezada y desorientada en Euskadi".