Pedro Sánchez, cerca de sumar los apoyos para subir los impuestos

19/01/2020 a las 06:00

Si Pedro Sánchez logró su investidura por un estrecho margen, no debería tenerlo fácil para aprobar las subidas de impuestos que recoge el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos (UP). Que, en gran medida, éstas se encontraran en el proyecto de presupuestos que los socialistas presentaron en 2019 y que el Parlamento tumbó tampoco es buen augurio. Pero la coalición de Gobierno cuenta con una baza inexistente hace doce meses: acuerdos y compromisos con algunos partidos políticos, que si bien se pueden interpretar como hipotecas del Ejecutivo, también marcan el camino hacia una legislatura larga en la que tomen forma sus proyectos.



Los síes seguros a los cambios tributarios son los que reúnen PSOE y UP: 155. En su acuerdo se incluyen, en concreto, una subida del IRPF en dos puntos a partir de rentas de 130.000 euros y de cuatro puntos a partir de los 300.000; en Sociedades, se prevé establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que será de un 18% para bancos y petroleras; y se proponen dos nuevas tasas: sobre las transacciones financieras y la destinada a gravar a las tecnológicas.



Otros 'síes' asegurados A estos 'síes' se podrían sumar los del PNV que, aunque ha tendido a abstenerse en temas fiscales por el marco propio vasco, ahora son decisivos si se quiere aprobar algo. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, asegura que no van a torpedear nada, pero "vigilaremos la reforma fiscal que se pacte con Podemos". De hecho, el acuerdo firmado entre el PNV y el PSOE recoge que las medidas fiscales que proponga el Ejecutivo en el Congreso deberían contar con el parabién previo del PNV. Tal vez por eso Aitor Esteban asegura que "el PNV puede aportar sensatez y equilibrio en las modificaciones fiscales".



Estaría más atado el apoyo de Compromís. La formación ya vio con buenos ojos las cuentas que presentó Sánchez en 2019, ya que contemplaba una inversión en la Comunidad Valenciana casi proporcional al peso de su población en el Estado. Y lo mismo sucede con sus socios de Más País: el leit-motiv de la campaña de los de Errejón fue la garantía del desbloqueo y no se entendería que negaran su apoyo ahora. Algo parecido pasa con Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, que valora, además, que los cambios propuestos son "razonables y modestos". Ello hacen 165 apoyos a las subidas de impuestos. A ellos se podría sumar algún otro. Por ejemplo, el de Tomás Guitarte, de Teruel Existe, aunque, de momento, el partido no ha valorado estos temas. En esta situación está también el BNG.



PENDIENTES DE CATALUÑA

ERC también podría votar 'sí' a las subidas de impuestos. El diputado Joan Margall, si bien es categórico cuando dice que no apoyarán los Presupuestos si la mesa de diálogo entre Cataluña y el Gobierno no prospera, añade que son partidarios de los incrementos de los tipos impositivos a las rentas más altas y de hacer con Sociedades lo que propone el Gobierno, así como de la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google'. La cuestión está en si es compatible no apoyar los Presupuestos con el respaldo de las subidas impositivas. Pero, de momento, Margall valora las señales de Sánchez en lo que la cuestión catalana se refiere. Quizás ello también ayude a conseguir el apoyo de JxCat: fuentes del partido afirman que no se puede extrapolar su 'no' en la investidura a lo que se hará sobre medidas concretas. En el mismo sentido se expresa EH Bildu, que liga su apoyo a las medidas del Gobierno a que aborde con "audacia y valentía" "los problemas estructurales del Estado desde la política" y a que se reviertan "todas las medidas antisociales". La CUP también se mantiene "a la expectativa" de lo que efectivamente presente el Gobierno en materia económica, pero se muestran escépticas por "los límites" que impone el marco de estabilidad presupuestario con el que está comprometido el Ejecutivo.



Hay un par de 'noes' a Sánchez en la investidura que pueden convertirse en 'síes' a sus cuentas e impuestos: el del PRC, ya que su pacto de Gobierno en Cantabria se acaba de revalidar con el compromiso del apoyo a los Presupuestos si se incluyen ciertas partidas de inversión en su autonomía. También, con algo menos de probabilidad, el de Ana Oramas, de Coalición Canaria.



LOS 'NOES' CLAROS

Los 'noes' más claros están en la derecha. Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, adelanta su voto en contra a la subida del IRPF: ellos quieren bajar los tipos en todos los tramos. Y también se opone a los cambios en Sociedades: "Nosotros queremos bajar la tributación a todas las sociedades, no sólo a las pequeñas". En Vox el 'no' a los cambios fiscales también está claro, según anticipa Víctor González Coello de Portugal. Y en el mismo sentido se manifiesta Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, aunque matiza que, en el caso de Sociedades, si bien no se avendría a establecer tipos mínimos a las grandes empresas, sí se abriría a negociar medidas contra el fraude, porque concede que hay empresas que tributan a tipos muy bajos.



Estas fuerzas no apoyarían la 'tasa Tobin', aunque alguna de ellas podría negociar la 'tasa Google'. Estos son tributos que están en discusión en la UE y en el G-20, por lo que si se llega a un consenso global, apoyarían que en España se adoptase. En este bloque del 'no' se podría incluir a Navarra Suma y a Foro Asturias. En total, los 'noes' seguros serían 153. La cuestión va a estar, como en la investidura, en un puñado de votos. Las cuentas, por ahora, juegan a favor de Sánchez. La imposición a la riqueza, sujeta a una mayor controversia En el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos no se precisa qué se hará en concreto con el Impuesto del Patrimonio, tal sólo se afirma que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".



Si no se abunda más en lo que se pretende hacer con esta figura tributaria es posible que sea porque es un impuesto que es competencia de las comunidades autónomas y su recuperación para el Estado central implicaría, según explica César García Novoa, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, modificar la ley orgánica de financiación autonómica, que requiere mayoría absoluta de la Cámara, a diferencia de la aprobación de los presupuestos o de las subidas de impuestos, que necesitan mayoría simple o más "síes" que "noes".



En este sentido, algunas fuerzas políticas, como ERC, se negarían a entregar una competencia autonómica, aunque fueran partidarias de que incrementar la tributación por esta vía. Mientras que habría otros partidos que se opondrían a esta armonización, como el PP, porque, como expresa su diputado Mariano Garcés, defienden extinguir el impuesto.



También podría encontrarse con problemas la creación de un nuevo tributo estatal sobre la riqueza: no es posible diseñar una figura impositiva que grave un hecho imponible que ya está sujeto a tributación, como en este caso, aunque quienes tengan el mandato de hacerlo sean las autonomías y no "Madrid".

