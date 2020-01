Arrimadas llamará a los barones del PSOE para "frenar" a Sánchez

Actualizada 02/01/2020 a las 14:49

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que iniciará este jueves una "ronda de llamadas a los barones del Partido Socialista" para "frenar" el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con ERC, a la vez que ha cargado contra el PP por estar "frotándose las manos" esperando que se forme lo que ha denominado como "el gobierno de la infamia".

En rueda de prensa en la sede nacional de Ciudadanos, Arrimadas ha dicho que "este mismo jueves" comenzará a llamar a los presidentes socialistas de comunidades autónomas y a los líderes de "partidos regionalistas" que estén considerando en apoyar la investidura para que "intenten hacer recapacitar a Sánchez y frenar esta locura".



Arrimadas ha recordado que "por mucho menos los barones echaron a Sánchez" hace cuatro años y ha asegurado que les preguntará si "realmente están de acuerdo" con los acuerdos alcanzados con el PNV o con que Esquerra Republicana "se salga con la suya" y tenga una consulta, y ha tachado de "lamentables" los efectos que tendrá un eventual gobierno de PSOE y Unidas Podemos para las demás comunidades autónomas.



"Apelo al sentido de Estado de los barones del PSOE, no se puede tirar la toalla hasta el último minuto", ha recalcado Arrimadas, quien ha anunciado que les pedirá a los líderes socialistas que si Sánchez "no rectifica", le pidan a los diputados de sus provincias que "no apoyen este gobierno".



Además, Arrimadas ha cargado contra el Partido Popular al señalar que está "esperando a que se forme este gobierno y lo haga muy mal para luego venir", y ha lamentado que esté "simplemente" aguardando a que llegue el día 7 de enero "frotándose las manos".



En ese sentido, Arrimadas ha asegurado que también va a llamar por teléfono al presidente del PP, Pablo Casado, para "explicarle" esta estrategia y ha añadido que le gustaría "que hubiera más voces dentro del PP, empezando por la de su presidente", apoyando una "vía constitucionalista" para la investidura.



"Sería bueno que el PP salga de la posición de solo esperar que se forme el gobierno Frankenstein", ha subrayado, y ha considerado que los dirigentes de Ciudadanos son "los únicos" que proponen "una alternativa" y que no se dan por vencidos.



En tanto, fuentes de la cúpula de Ciudadanos han dicho que los llamados comenzarán esta misma tarde y que no incluirán a los presidentes autonómicos Francina Armengol (Baleares), María Chivite (Navarra) o al líder del PSC, Miquel Iceta. Llamará también a los regionalistas cántabros y a Teruel Existe.

