Los independentistas colapsan la AP-7 (Girona), la A-8 (Irún) y Barcelona

Actualizada 12/11/2019 a las 22:58

Las protestas en contra de la sentencia del 'procés' convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic obligaron este martes a cortar la autopista AP-7, a la altura de Girona, y obstaculizaron el tráfico en la AP-8, en la localidad guipuzcoana de Irun.



Mientras, varios centenares de personas convocadas por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron el tráfico en tres de las principales avenidas de acceso y salida de Barcelona, la Diagonal, la Meridiana y la Gran Via de les Corts Catalanes.



Estas protestas han tenido lugar después de que la policía francesa y los Mossos d'Esquadra lograran reabrir el paso por La Jonquera (Girona), en la AP-7, que estaba cortado por manifestantes desde este lunes, y que terminó con momentos de tensión y la detención de 18 personas.



Tras el desbloqueo de La Jonquera, Tsunami Democràtic convocó a las seis de la tarde nuevas movilizaciones, en las que participan centenares de personas, que mantienen cortada la autopista AP-7, a la altura de Girona.



Al igual que hicieron en la frontera, los manifestantes han reservado un espacio con altavoces y micrófonos en el que se suceden las actuaciones musicales, entre ellos el grupo barcelonés Lágrimas de Sangre (LDS), rodeados de un fuerte dispositivo policial.



El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmado que, a consecuencia de este nuevo bloqueo de la autopista, principal vía de acceso a Francia desde España, desvían el tráfico por la salida 8 en dirección norte y por la 6 en la sur.



En otros puntos de Cataluña también se ha interrumpido el tráfico en carreteras, mientras que en Barcelona continúan los cortes en algunos de los principales accesos a la ciudad aunque sin provocar problemas de tráfico.



Los manifestantes, que son varios centenares, han cogido vallas metálicas de unas obras de la zona y las han cruzado en la calle Badajoz y, especialmente, las han colocado sobre las vías del tranvía.



Además, también se han dado cortes en el otro extremo de la avenida Diagonal y en la Ronda del Mig A, en la avenida Meridiana con Fabra i Puig y en el centro de la Gran Via en la plaza Universitat continúa la acampada de estudiantes.



También esta tarde, y convocados por Tsunami Democràtic, decenas de coches obstaculizaban la autopista AP-8 a la altura de la localidad guipuzcoana de Irun, lo que ha agravado el colapso circulatorio que sufría el paso fronterizo desde primera hora de esta tarde.



Los manifestantes, que protestaban por la sentencia del "procés" se reunieron a partir de las 18.00 horas en la autopista y, tras pasar el peaje de Oiartzun, ubicado a 7 kilómetros de la frontera, comenzaron a ralentizar la circulación e incluso a pararse en medio de la carretera, lo que incrementói las largas colas que ya se habían formado desde las 15.30 horas.



En algunos momentos, llegaron a bajarse de los coches, que lucían ikurriñas y banderas catalanas independentistas.



La Ertzaintza identificó a varios de los activistas por obstaculizar el tráfico y desvió la circulación de coches por la salida de la AP-8 a la altura de Behobia, hacia la N-121-A, por lo que la caravana convocada por Tsunami Democràtic no consiguió llegar al paso fronterizo de Biriatou, como era su intención.

Selección DN+