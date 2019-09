Iglesias tiende la mano a Sánchez para buscar un acuerdo que evite elecciones

Actualizada 11/09/2019 a las 12:17

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tratar de llegar a un acuerdo que evite unas elecciones, aunque éste no sea del todo satisfactorio para ninguna de las dos partes.



Durante su primera intervención de este miércoles en el Pleno del Congreso tras el fracaso de este martes de la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Podemos, Iglesias ha pedido buscar ese acuerdo sobre la base de la propuesta que hicieron en julio los socialistas -en la que proponían una Vicepresidencia social y tres ministerios- y la contrapropuesta de Podemos.



Un acuerdo con el que, en su opinión, "estaría ganando la ciudadanía española" y que les permitiría a las dos formaciones de izquierda pactar un "gobierno decente".



"No es satisfactorio para nosotros aceptar un gobierno de coalición en el que se nos ha vetado y se nos plantea una proporcionalidad muy lejos de los votos que representamos. Y sé que para ustedes tampoco, porque ustedes no quieren un gobierno de coalición, quieren un gobierno de partido único", ha reseñado.



Sobre la base de esas diferencias, el líder de Podemos ha pedido a Sánchez trabajar por un acuerdo y le ha advertido de que se equivocará si hace caso a los asesores que le aconsejan repetir los comicios "por un escaño más". "Le vuelvo a tender la mano", ha ofrecido Iglesias.



En su intervención con motivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo en funciones para dar cuenta de los últimos consejos europeos, Iglesias ha puesto como ejemplo la crisis política en Italia para remarcar que allí han tenido claro que es preferible siempre un gobierno de coalición a una repetición electoral.



Y eso que, según ha remarcado, en la relación entre los líderes del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata -que han formado una coalición- "ha habido mucha más aspereza" que entre la de los socialistas y Podemos.



"En vez de tender la mano una vez más a PP y Ciudadanos, debería mirar más hacia su izquierda", le ha aconsejado al líder de los socialistas.



En referencia a la Unión Europea, ha dicho que para "la familia política europea" de los socialdemócratas, los aliados no pueden ser los populares y los liberales.



"Los desafíos europeos son retos cruciales para España que nuestro país no puede afrontar desde una posición subsidiaria... Por ello es necesario un gobierno estable que cuente con una base parlamentaria sólida", ha añadido.



El líder de Podemos ha dicho también a Sánchez que "fue la gran esperanza de la socialdemocracia y lo sigue siendo" y por ello le ha pedido que no siga tendiendo la mano a la derecha porque, a su juicio, "destruirá un valiosísimo patrimonio" que le dio la victoria electoral.

