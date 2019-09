Sánchez reitera que no quiere elecciones y trabajará "hasta el último segundo"

Actualizada 11/09/2019 a las 12:41

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado en varias ocasiones que no quiere elecciones sino un Gobierno "fuerte, cohesionado y coherente" en una legislatura "estable", y para ello trabajará, ha prometido, "hasta el último segundo".



En su réplica a los grupos parlamentarios en su comparecencia en el Pleno del Congreso para informar de los últimos consejos europeos, Sánchez ha dicho ser el "primer interesado" en que haya un Gobierno, pero ha recalcado que eso no depende solo del Ejecutivo en funciones sino de todo el Congreso y sus 350 diputados.



Ante la atenta mirada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien antes le ha pedido diálogo y ha hecho una mueca cuando le ha escuchado decir que no quiere elecciones, Sánchez ha recalcado al hablar de Europa que "las políticas son lo más importante", defendiendo así la propuesta socialista de un acuerdo programático y no de coalición como pide Podemos.

Selección DN+