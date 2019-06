Actualizada 06/06/2019 a las 14:47

A diferencia de los políticos que han reprochado al Rey sus palabras sobre Cataluña del 3 de octubre de 2017, el líder de Vox, Santiago Abascal, le ha felicitado este jueves por aquel discurso "histórico" y ha apostado por aplicar de nuevo el artículo 155 para "restaurar el orden constitucional en Cataluña".



Tras reunirse con Felipe VI en su despacho del Palacio de la Zarzuela dentro de su ronda de consultas de cara a la investidura del presidente del Gobierno, Abascal ha comparecido en el Congreso para explicar que le ha comunicado que Vox no votará a favor del socialista Pedro Sánchez para continuar como jefe del Ejecutivo.



Pero también le ha asegurado que su partido sí apoyará las iniciativas que adopte "cualquier" Gobierno "dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo 155 de la Constitución", que ya se activó bajo el último Ejecutivo del PP.



En el encuentro, que se ha prolongado durante unos 50 minutos, Santiago Abascal ha transmitido al rey la "lealtad" de su grupo hacia la Corona como "símbolo de la unidad y permanencia de España" y "muy especialmente" su "gratitud" por el discurso institucional del 3 de octubre de 2017, tras el referéndum soberanista catalán.



Y ello porque fue, según ha destacado, un discurso "absolutamente histórico para poder detener en aquel momento el desarrollo del golpe de Estado".



El presidente de Vox ha aprovechado su comparecencia para dejar claro que le parece una "anomalía democrática" que al rey "se le haga" reunirse con diputados que "no han jurado la Constitución" sino que "se han conjurado" contra ella, y también que "se le fuerce" a recibir a partidos "que han actuado como organizaciones criminales en el golpe de Estado en Cataluña".



Una reflexión que no ha hecho llegar a don Felipe en su conversación de Zarzuela pero que sí ha expuesto ante la prensa para denunciar la "anomalía democrática" que según él supone que el Estado no tenga los "mecanismos" precisos para poder actuar con "rapidez y contundencia" y defenderse de quienes "quieren romper el orden constitucional".



Santiago Abascal ha aprovechado también para lamentar los "tics presidencialistas" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que tras las elecciones recibió a varios dirigentes políticos en el Palacio de la Moncloa en lo que "pudo ser una usurpación de la función moderadora de la Corona", y ha confiado en que "esos tics no se repitan".



