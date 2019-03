España vive este viernes la segunda huelga feminista de su historia

Actualizada 08/03/2019 a las 08:32

El Día Internacional de la Mujer se celebra este viernes 8 de marzo en España con la convocatoria, por segunda vez en la historia, de una huelga feminista, tanto de 24 horas como de paros parciales, y culminará con manifestaciones para reivindicar la igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Diversas actividades arrancaron en la tarde de este jueves para dar el pistoletazo de salida de una jornada para la que las convocantes, la Comisión 8-M, auguran un éxito como el del año pasado, cuando por primera vez se convocó huelga y cientos de miles de mujeres salieron a la calle en todo el país. La Comisión plantea esta jornada de forma multidimensional y llaman a participar en una huelga feminista laboral, de cuidados, de consumo, estudiantil y asociativa para poner de manifiesto: “Si las mujeres paramos, se para el mundo”.

Los sindicatos secundan de forma diversa la iniciativa. UGT ha llamado a realizar paros de dos horas por turno “como mínimo” en los centros de trabajo, aunque dará cobertura legal a los trabajadores para secundar la huelga durante las 24 horas. CC OO también ha convocado huelga general laboral de dos horas por turno. En cambio, en el sector educativo ha hecho una excepción, pues ha convocado paros de 24 horas.



El sindicato USO ha llamado a paros de dos horas por turno de trabajo y cada centro podrá elegir horarios, y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado paros de una hora, en turno de mañana, tarde y noche. Solo CNT y CGT han registrado huelga general de 24 horas y en todos los sectores.

El sector de la educación también se movilizará hoy por el Día de la Mujer con concentraciones en varias ciudades a las 12.00 horas, convocadas por el Sindicato de Estudiantes, que se suma a la huelga, al igual que la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes.

Otros colectivos se han organizado para dar su apoyo a la movilización, como es el caso de las profesionales de la comunicación, que bajo la denominación Comunicadoras 8-M -plataforma creada por 50 mujeres del mundo de la comunicación, que nació del movimiento Las periodistas paramos de 2018-, participarán en las manifestaciones del viernes y leerán su manifiesto por la mañana en Madrid, que cuenta con más de 760 adhesiones.



Por su parte, las organizaciones Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y Juventud Obrera Católica (JOC) anunciaron que se sumarán a las movilizaciones de las organizaciones que buscan “visibilizar la discriminación que sufren las mujeres trabajadoras”. Además de ellos, once religiosas españolas han confirmado a través de un vídeo su asistencia a la huelga feminista.

Desde los partidos políticos también dicen defender la igualdad de la mujer, aunque no todos apoyan la huelga ni irán a la manifestación, como Vox, al considerar que las convocantes adoctrinan en la “desigualdad” y promueven un feminismo “supremacista”.



El PP ha dejado libertad a sus dirigentes políticos a la hora de hacer huelga, pero Pablo Casado confirmó este miércoles que la formación no estará presente en la manifestación porque considera que el manifiesto está “politizado” y es “partidista”. En cambio, sí han animado a participar (y de hecho asistirán) dirigentes de Podemos, IU, Cs y PSOE.



Podemos y PDeCAT son los únicos partidos que harán oficialmente huelga por el Día de la Mujer, mientras que el PSOE y ERC han decidido secundar los paros parciales convocados por los principales sindicatos. Ciudadanos y PNV no secundarán la huelga aunque darán libertad a sus representantes políticos para que puedan hacerla.

Esta “libertad” que los partidos ofrecen a sus representantes políticos es consecuencia de las peculiaridades de su trabajo, ya que no mantienen una relación laboral con las cámaras de representantes a las que acuden, sino con los propios votantes que les han elegido. Esto implica, también, que su sueldo no les es descontado. En este sentido, Podemos explicó que sus diputadas en la Diputación Permanente donarán una cantidad representativa de lo que supone su sueldo de un día a una organización feminista.

