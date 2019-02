Actualizada 22/02/2019 a las 09:59

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que no han barajado la posibilidad de que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, vaya de "número dos" de Albert Rivera en la candidatura al Congreso de los Diputados.



Ha salido así al paso de algunas voces internas que han apuntado en esta dirección e incluso han afirmado, en los pasillos de la Cámara, que este tema se ha tratado dentro de la Ejecutiva.



Villegas, en declaraciones a los medios, ha sido categórico al decir "que no hay nada encima de la mesa" y ha argumentado, además, que Arrimadas está cumpliendo "un papel fundamental" para Cs en Cataluña, que es -ha subrayado- la prioridad del partido naranja.

Por su parte, Rivera, ha ensalzado a la líder de esta formación en Cataluña, pero no se ha pronunciado. "Para mí es, sin duda, la mujer más importante, más valiente y más preparada de la política española". Pero ha insistido en que é no elige a los candidatos. Ha insistido en que él no elige a los candidatos, "ni siquiera -ha subrayado- me elijo a mí mismo", por lo que tiene que "respetar" el proceso de primarias.

Pese a todo, en medios como El País, dan por sentado que Rivera ultima el salto de Arrimadas a Madrid. Ambos comparten este sábado un mitin.

