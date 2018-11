Actualizada 05/11/2018 a las 16:26

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, ha criticado este lunes que el acto organizado este domingo en Alsasua (Navarra) por España Ciudadana, apoyado por PP, Ciudadanos y Vox, supuso dar una "oportunidad" a grupos radicales y extremistas para actuar de manera violenta.



En la rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal del partido, Ábalos se ha referido así a las protestas contra esta concentración y ha cuestionado cuál era "el propósito" al hacerla en este sitio, y no en otro, cuando sabían que podían encontrarse con reacciones de extremistas.



A su juicio, si el objetivo era realmente el de apoyar a la Guardia Civil podría haberse realizado con menos "protagonismo" y más "discreción", porque considera que este acto no ha beneficiado a Alsasua ni ha contribuido a rebajar el nivel de conflictividad.

Además, ha defendido al portavoz de su partido en el Senado, Ander Gil, tras las críticas recibidas por sus afirmaciones de ayer en las que acusó de "agitar el odio" en Alsasua a los "nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral".



Ábalos ha explicado que "no se refería a ninguna víctima de ETA ni ningún familiar", sino a las que personas que "se apropian del dolor ajeno para sacar rédito político del dolor que no es propio".



"Nosotros tenemos muy claro quiénes son víctimas y quienes los verdugos y no desde hace unas décadas, tenemos más recorrido histórico, porque hemos combatido a los verdugos, a todos", ha puntualizado.



Y ha asegurado que más grave ha sido la respuesta del propio portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, de "descalificación personal" a Gil. "Lo que haya podido decir queda superado por la reacción", ha concluido.



El número dos del PSOE ha lamentado los "muchos exabruptos" que se han producido este fin de semana a raíz de este acto en Alsasua y con el único objetivo de "elevar la crispación".



Por eso, ha reprochado a Ciudadanos y PP que se llamen "constitucionalistas" ya que con esta actitud nunca se hubiese aprobado la Carta Magna.



Ha recordado que el único partido que "sobrevive" de aquella época es el PSOE y el resto "bienvenidos sean", pero cree que les falta generosidad y propósito de acuerdo para defender el espíritu constitucional.

Selección DN+